https://ria.ru/20220407/pogoda-1782211281.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 07.04.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

Облачно, дождливо и до плюс 9 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T08:04

2022-04-07T08:04

2022-04-07T08:04

общество

москва

погода

евгений тишковец

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Облачно, дождливо и до плюс 9 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода обусловится прохождением тёплого атмосферного фронта, связанного с Североатлантическим циклоном, поэтому облачно, кратковременные осадки в виде дождя, а утром с мокрым снегом, ветер южный, 4-9 метров в секунду. В Москве сегодня плюс 7-9, по области плюс 5-10 градусов. По температуре мы сегодня возвращаемся в рамки климатической нормы", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление - 736 миллиметров ртутного столба, будет падать.Он отметил, что осадки начнутся в ближайший час, зонты будут не лишними, потому что днём дожди местами ожидаются ливневого характера.

https://ria.ru/20220406/pogoda-1782036772.html

https://ria.ru/20220406/sneg-1782058079.html

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, погода, евгений тишковец