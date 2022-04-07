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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 07.04.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг - РИА Новости, 07.04.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг
Облачно, дождливо и до плюс 9 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T08:04
2022-04-07T08:04
общество
москва
погода
евгений тишковец
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Облачно, дождливо и до плюс 9 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня погода обусловится прохождением тёплого атмосферного фронта, связанного с Североатлантическим циклоном, поэтому облачно, кратковременные осадки в виде дождя, а утром с мокрым снегом, ветер южный, 4-9 метров в секунду. В Москве сегодня плюс 7-9, по области плюс 5-10 градусов. По температуре мы сегодня возвращаемся в рамки климатической нормы", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, атмосферное давление - 736 миллиметров ртутного столба, будет падать.Он отметил, что осадки начнутся в ближайший час, зонты будут не лишними, потому что днём дожди местами ожидаются ливневого характера.
https://ria.ru/20220406/pogoda-1782036772.html
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общество, москва, погода, евгений тишковец
08:04 07.04.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в четверг

В Москве в четверг ожидается облачная погода, до плюс 9 и дождь

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМолодой человек в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Молодой человек в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Молодой человек в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Облачно, дождливо и до плюс 9 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня погода обусловится прохождением тёплого атмосферного фронта, связанного с Североатлантическим циклоном, поэтому облачно, кратковременные осадки в виде дождя, а утром с мокрым снегом, ветер южный, 4-9 метров в секунду. В Москве сегодня плюс 7-9, по области плюс 5-10 градусов. По температуре мы сегодня возвращаемся в рамки климатической нормы", - рассказал Тишковец.
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ОбществоМоскваПогодаЕвгений Тишковец
 
 
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