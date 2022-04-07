https://ria.ru/20220407/poezda-1782305026.html

РЖД запустят пять новых туристических поездов в течение года

РЖД запустят пять новых туристических поездов в течение года - РИА Новости, 07.04.2022

РЖД запустят пять новых туристических поездов в течение года

РЖД в текущем году запустят пять новых туристических составов, в том числе в Сибирь, на Байкал и на Север России, а в уже действующих поездах введут новые... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:05

2022-04-07T16:05

2022-04-07T16:10

туризм

ржд

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. РЖД в текущем году запустят пять новых туристических составов, в том числе в Сибирь, на Байкал и на Север России, а в уже действующих поездах введут новые форматы, сообщил заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Пегов."На 2022 год появились новые маршруты – это "В "Сибирь", "Байкальский экспресс", – сообщил Пегов на площадке железнодорожной конференции "PRO//Движение.Туризм". По его словам, все, что касается новогодних мероприятий, пользуется большой популярностью. Поэтому и возникли такие направления, как "Величие Севера", "К Деду Морозу" и "Поморский экспресс".Поезд "В "Сибирь" будет следовать по круговому маршруту из Москвы в Казань, Тюмень, Тобольск, Пермь и обратно в столицу, "Байкальский экспресс" — из Иркутска или Улан-Удэ в Слюдянку, на Байкал и обратно.Северный маршрут "Величие Севера" предполагает отправление из Москвы, дальше в Великий Новгород – Рускеалу – Архангельск – Великий Устюг – Кострому – Москву. "Поморский экспресс" проследует по маршруту Москва – Петрозаводск – Кемь – Обозерская – Архангельск – Вологда – Ярославль – Углич – Москва.Пегов также рассказал о новых форматах. Например, "Ужин в поезде". "Наши пассажиры покупают билет в традиционный поезд "Рускеальский экспресс", но, помимо услуги перевозки, получают еще дополнительные эмоции в виде тематического ужина, приглашенных музыкантов. Не буду раскрывать все тайны", – пояснил он.

https://ria.ru/20220331/chartery-1781029968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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