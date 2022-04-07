https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782409421.html

Ливанцы в знак поддержки России зажгли свечи у стен посольства в Бейруте

Ливанцы в знак поддержки России зажгли свечи у стен посольства в Бейруте - РИА Новости, 07.04.2022

Ливанцы в знак поддержки России зажгли свечи у стен посольства в Бейруте

Ливанцы организовали у посольства РФ в Бейруте массовую акцию в поддержку России и ее спецоперации на Украине, участники мероприятия зажгли свечи в память о... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T23:01

2022-04-07T23:01

2022-04-07T23:18

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БЕЙРУТ, 7 апр - РИА Новости. Ливанцы организовали у посольства РФ в Бейруте массовую акцию в поддержку России и ее спецоперации на Украине, участники мероприятия зажгли свечи в память о погибших российских военных, передает корреспондент РИА Новости.Акция, организованная партией "Мурабитун", состоялась в четверг вечером. Сотни человек пришли с флагами партии и России, а также портретами президента РФ Владимира Путина. Звучала ливанская патриотическая музыка.У здания посольства выступил генеральный секретарь партии Мустафа Хамдан."Мы здесь, чтобы заявить о своей солидарности с Россией, которая всегда была на стороне угнетенных народов во всем мире, и с арабским народом в частности. Сегодня Россия противостоит западному империализму. Она против тех, с кем боролся (президент Египта в 1956-1970 годах) Гамаль Абдельнасер, и тех, кому (лидер СССР в 1953-1964 годах) Никита Хрущев с трибуны ООН постучал башмаком", - сказал Хамдан.Посол России Александр Рудаков, обращаясь к участникам митинга, выразил благодарность за солидарность.В рамках мероприятия у стен российской дипмиссии зажгли свечи, почтив память погибших российских военных, исполнявших обязанности в рамках спецоперации на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе операции погибли более 1,3 тысячи российских военных, свыше 3,8 тысяч ранены, сообщали в Минобороны РФ 25 марта. Среди украинской стороны, по данным российского ведомства, потери в разы выше: около 14 тысяч убитыми и порядка 16 тысяч ранеными.

https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782206509.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, оон, бейрут, ливан