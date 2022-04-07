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Фонд "Сколково" запустил центр поддержки Цифрового суверенитета - РИА Новости, 07.04.2022
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Фонд "Сколково" запустил центр поддержки Цифрового суверенитета
Фонд "Сколково" запустил центр поддержки Цифрового суверенитета - РИА Новости, 07.04.2022
Фонд "Сколково" запустил центр поддержки Цифрового суверенитета
Фонд "Сколково" совместно с GoExpert и партнерами – ведущими игроками ИТ-рынка – создал консультационный сервис для обеспечения бесперебойности ИТ-процессов и... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:48
2022-04-07T16:48
александр егоров
руссофт
рексофт
сколково
экономика
технологии
фонд "сколково"
сколково
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Фонд "Сколково" совместно с GoExpert и партнерами – ведущими игроками ИТ-рынка – создал консультационный сервис для обеспечения бесперебойности ИТ-процессов и импортозамещения, сообщает пресс-служба "Сколково".Комплексным решением для оптимизации процессов миграции на отечественное ПО и оборудование и сопутствующей цифровизации стала платформа Reload.sk.ru.Платформа позволяет напрямую воспользоваться знаниями экспертов в области методик, подходов, продуктов, технологий и опыта перевода ИТ-ландшафта компаний на отечественные решения.Платформа объединяет более чем 50 экспертов в области импортозамещения. Уникальная методика позволяет ознакомиться с опытом экспертов, отобрать их по требуемым компетенциям и сразу оформить заявку на привлечение."Вопрос импортозамещения стоит очень остро. Компаниям нужно оперативно провести полный аудит ИТ-ландшафта, выявить потенциальные риски по всем его классам и слоям, понять влияние каждого из них на бизнес-процессы и принять план действий. Здесь важен не просто подбор аналогов, но и понимание того, как все предлагаемые решения будут встроены в текущую инфраструктуру и ландшафт ИТ-систем. Для решения этих бизнес-задач независимая экспертная поддержка, которую предлагает платформа Reload.sk.ru – это серьезная помощь руководителям цифровых подразделений", - считает руководитель комитета по импортозамещению ассоциации "Руссофт", генеральный директор ИТ-компании "Рексофт" Александр Егоров.Ускорить реализацию проектов импортозамещения помогут государственные гранты. Фонд "Сколково" является оператором мер поддержки и готов выделять средства на реализацию проектов внедрения отечественных решений, построенных на цифровых технологиях, с планируемым размером гранта до 300 миллионов рублей и долей софинансирования до 80% от бюджета проекта.
https://ria.ru/20220302/skolkovo-1775999412.html
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александр егоров, руссофт, рексофт, сколково, экономика, технологии, фонд "сколково", сколково
16:48 07.04.2022
 

Фонд "Сколково" запустил центр поддержки Цифрового суверенитета

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Фонд "Сколково" совместно с GoExpert и партнерами – ведущими игроками ИТ-рынка – создал консультационный сервис для обеспечения бесперебойности ИТ-процессов и импортозамещения, сообщает пресс-служба "Сколково".
Комплексным решением для оптимизации процессов миграции на отечественное ПО и оборудование и сопутствующей цифровизации стала платформа Reload.sk.ru.
Платформа позволяет напрямую воспользоваться знаниями экспертов в области методик, подходов, продуктов, технологий и опыта перевода ИТ-ландшафта компаний на отечественные решения.
"Людям нужен, в первую очередь, грамотный совет, который позволит выстроить планомерную работу по импортозамещению. При этом, важно понимать, что импортозамещение – это не просто замена одного продукта на другой, это комплексная проблема, которая охватывает большой пласт от ИТ-продуктов до переподготовки персонала и изменения цифровой культуры. Чтобы оперативно помочь как можно большему числу компаний подключили к работе экспертов от наших партнёров с ИТ-рынка. И сайт “Цифровой суверенитет” станет площадкой для их прямого общения", - сказал вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда "Сколково Константин Паршин.
Платформа объединяет более чем 50 экспертов в области импортозамещения. Уникальная методика позволяет ознакомиться с опытом экспертов, отобрать их по требуемым компетенциям и сразу оформить заявку на привлечение.
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"Вопрос импортозамещения стоит очень остро. Компаниям нужно оперативно провести полный аудит ИТ-ландшафта, выявить потенциальные риски по всем его классам и слоям, понять влияние каждого из них на бизнес-процессы и принять план действий. Здесь важен не просто подбор аналогов, но и понимание того, как все предлагаемые решения будут встроены в текущую инфраструктуру и ландшафт ИТ-систем. Для решения этих бизнес-задач независимая экспертная поддержка, которую предлагает платформа Reload.sk.ru – это серьезная помощь руководителям цифровых подразделений", - считает руководитель комитета по импортозамещению ассоциации "Руссофт", генеральный директор ИТ-компании "Рексофт" Александр Егоров.
Ускорить реализацию проектов импортозамещения помогут государственные гранты. Фонд "Сколково" является оператором мер поддержки и готов выделять средства на реализацию проектов внедрения отечественных решений, построенных на цифровых технологиях, с планируемым размером гранта до 300 миллионов рублей и долей софинансирования до 80% от бюджета проекта.
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Александр ЕгоровРуссофтРексофтСколковоЭкономикаТехнологииФонд "Сколково"Сколково
 
 
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