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Фонд "Сколково" запустил центр поддержки Цифрового суверенитета

Фонд "Сколково" запустил центр поддержки Цифрового суверенитета - РИА Новости, 07.04.2022

Фонд "Сколково" запустил центр поддержки Цифрового суверенитета

Фонд "Сколково" совместно с GoExpert и партнерами – ведущими игроками ИТ-рынка – создал консультационный сервис для обеспечения бесперебойности ИТ-процессов и... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:48

2022-04-07T16:48

2022-04-07T16:48

александр егоров

руссофт

рексофт

сколково

экономика

технологии

фонд "сколково"

сколково

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Фонд "Сколково" совместно с GoExpert и партнерами – ведущими игроками ИТ-рынка – создал консультационный сервис для обеспечения бесперебойности ИТ-процессов и импортозамещения, сообщает пресс-служба "Сколково".Комплексным решением для оптимизации процессов миграции на отечественное ПО и оборудование и сопутствующей цифровизации стала платформа Reload.sk.ru.Платформа позволяет напрямую воспользоваться знаниями экспертов в области методик, подходов, продуктов, технологий и опыта перевода ИТ-ландшафта компаний на отечественные решения.Платформа объединяет более чем 50 экспертов в области импортозамещения. Уникальная методика позволяет ознакомиться с опытом экспертов, отобрать их по требуемым компетенциям и сразу оформить заявку на привлечение."Вопрос импортозамещения стоит очень остро. Компаниям нужно оперативно провести полный аудит ИТ-ландшафта, выявить потенциальные риски по всем его классам и слоям, понять влияние каждого из них на бизнес-процессы и принять план действий. Здесь важен не просто подбор аналогов, но и понимание того, как все предлагаемые решения будут встроены в текущую инфраструктуру и ландшафт ИТ-систем. Для решения этих бизнес-задач независимая экспертная поддержка, которую предлагает платформа Reload.sk.ru – это серьезная помощь руководителям цифровых подразделений", - считает руководитель комитета по импортозамещению ассоциации "Руссофт", генеральный директор ИТ-компании "Рексофт" Александр Егоров.Ускорить реализацию проектов импортозамещения помогут государственные гранты. Фонд "Сколково" является оператором мер поддержки и готов выделять средства на реализацию проектов внедрения отечественных решений, построенных на цифровых технологиях, с планируемым размером гранта до 300 миллионов рублей и долей софинансирования до 80% от бюджета проекта.

https://ria.ru/20220302/skolkovo-1775999412.html

https://realty.ria.ru/20220222/skolkovo-1774345932.html

сколково

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр егоров, руссофт, рексофт, сколково, экономика, технологии, фонд "сколково", сколково