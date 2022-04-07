Фонд "Сколково" запустил центр поддержки Цифрового суверенитета
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ здании "Гиперкуб" на территории инновационного центра "Сколково" в Московской области
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Фонд "Сколково" совместно с GoExpert и партнерами – ведущими игроками ИТ-рынка – создал консультационный сервис для обеспечения бесперебойности ИТ-процессов и импортозамещения, сообщает пресс-служба "Сколково".
Комплексным решением для оптимизации процессов миграции на отечественное ПО и оборудование и сопутствующей цифровизации стала платформа Reload.sk.ru.
Платформа позволяет напрямую воспользоваться знаниями экспертов в области методик, подходов, продуктов, технологий и опыта перевода ИТ-ландшафта компаний на отечественные решения.
"Людям нужен, в первую очередь, грамотный совет, который позволит выстроить планомерную работу по импортозамещению. При этом, важно понимать, что импортозамещение – это не просто замена одного продукта на другой, это комплексная проблема, которая охватывает большой пласт от ИТ-продуктов до переподготовки персонала и изменения цифровой культуры. Чтобы оперативно помочь как можно большему числу компаний подключили к работе экспертов от наших партнёров с ИТ-рынка. И сайт “Цифровой суверенитет” станет площадкой для их прямого общения", - сказал вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда "Сколково Константин Паршин.
Платформа объединяет более чем 50 экспертов в области импортозамещения. Уникальная методика позволяет ознакомиться с опытом экспертов, отобрать их по требуемым компетенциям и сразу оформить заявку на привлечение.
"Вопрос импортозамещения стоит очень остро. Компаниям нужно оперативно провести полный аудит ИТ-ландшафта, выявить потенциальные риски по всем его классам и слоям, понять влияние каждого из них на бизнес-процессы и принять план действий. Здесь важен не просто подбор аналогов, но и понимание того, как все предлагаемые решения будут встроены в текущую инфраструктуру и ландшафт ИТ-систем. Для решения этих бизнес-задач независимая экспертная поддержка, которую предлагает платформа Reload.sk.ru – это серьезная помощь руководителям цифровых подразделений", - считает руководитель комитета по импортозамещению ассоциации "Руссофт", генеральный директор ИТ-компании "Рексофт" Александр Егоров.
Ускорить реализацию проектов импортозамещения помогут государственные гранты. Фонд "Сколково" является оператором мер поддержки и готов выделять средства на реализацию проектов внедрения отечественных решений, построенных на цифровых технологиях, с планируемым размером гранта до 300 миллионов рублей и долей софинансирования до 80% от бюджета проекта.