https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782315554.html

ПСБ предлагает дополнительные меры поддержки для участников госзакупок

ПСБ предлагает дополнительные меры поддержки для участников госзакупок - РИА Новости, 07.04.2022

ПСБ предлагает дополнительные меры поддержки для участников госзакупок

ПСБ в рамках проходящего в Москве XVII Всероссийского Форума-выставки "Госзаказ" предложил ряд решений, которые будут способствовать дальнейшему упрощению... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:27

2022-04-07T15:27

2022-04-07T18:19

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. ПСБ в рамках проходящего в Москве XVII Всероссийского Форума-выставки "Госзаказ" предложил ряд решений, которые будут способствовать дальнейшему упрощению процедур, связанных с приобретением или поставкой товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд, сообщает пресс-служба банка."ПСБ отмечает положительную оценку клиентами банка, малыми и средними предпринимателями, изменившихся условий госзакупок. Существенно уменьшился объем документации, необходимой для проведения закупочных процедур, что позволяет сократить время на подготовку к тендеру и дает возможность принять участие в большем количестве торгов. В текущих экономических условиях и с учетом санкций, предлагаем ввести временный мораторий на включение компаний в реестр неблагонадежных поставщиков. Кроме того, чтобы поддержать экономику страны, необходимо обеспечить льготный уровень фондирования по кредитам МСБ из приоритетных отраслей на цели исполнения госконтрактов", - сказал руководитель дивизиона розничного, среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов, выступая на пленарном заседании "Оптимизационный закон: первые результаты и перспективные планы". По его словам, переход на электронный документооборот способствует упрощению всего процесса госзакупок, однако требует системного подхода и своевременного обновления документации в Единой информационной системе, что позволит оперативно отражать данные о факте исполнения контракта и проведения оплаты по нему со стороны заказчика.

https://ria.ru/20220405/investitsii-1781835327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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