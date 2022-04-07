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ПСБ предлагает дополнительные меры поддержки для участников госзакупок - РИА Новости, 07.04.2022
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ПСБ предлагает дополнительные меры поддержки для участников госзакупок
ПСБ предлагает дополнительные меры поддержки для участников госзакупок - РИА Новости, 07.04.2022
ПСБ предлагает дополнительные меры поддержки для участников госзакупок
ПСБ в рамках проходящего в Москве XVII Всероссийского Форума-выставки "Госзаказ" предложил ряд решений, которые будут способствовать дальнейшему упрощению... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:27
2022-04-07T18:19
псб (банк псб)
промсвязьбанк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. ПСБ в рамках проходящего в Москве XVII Всероссийского Форума-выставки "Госзаказ" предложил ряд решений, которые будут способствовать дальнейшему упрощению процедур, связанных с приобретением или поставкой товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд, сообщает пресс-служба банка."ПСБ отмечает положительную оценку клиентами банка, малыми и средними предпринимателями, изменившихся условий госзакупок. Существенно уменьшился объем документации, необходимой для проведения закупочных процедур, что позволяет сократить время на подготовку к тендеру и дает возможность принять участие в большем количестве торгов. В текущих экономических условиях и с учетом санкций, предлагаем ввести временный мораторий на включение компаний в реестр неблагонадежных поставщиков. Кроме того, чтобы поддержать экономику страны, необходимо обеспечить льготный уровень фондирования по кредитам МСБ из приоритетных отраслей на цели исполнения госконтрактов", - сказал руководитель дивизиона розничного, среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов, выступая на пленарном заседании "Оптимизационный закон: первые результаты и перспективные планы". По его словам, переход на электронный документооборот способствует упрощению всего процесса госзакупок, однако требует системного подхода и своевременного обновления документации в Единой информационной системе, что позволит оперативно отражать данные о факте исполнения контракта и проведения оплаты по нему со стороны заказчика.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика
15:27 07.04.2022 (обновлено: 18:19 07.04.2022)
 

ПСБ предлагает дополнительные меры поддержки для участников госзакупок

© Фото : пресс-служба ПСБПСБ в рамках проходящего в Москве XVII Всероссийского Форума-выставки "Госзаказ"
ПСБ в рамках проходящего в Москве XVII Всероссийского Форума-выставки Госзаказ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : пресс-служба ПСБ
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. ПСБ в рамках проходящего в Москве XVII Всероссийского Форума-выставки "Госзаказ" предложил ряд решений, которые будут способствовать дальнейшему упрощению процедур, связанных с приобретением или поставкой товаров, работ и услуг для государственных или муниципальных нужд, сообщает пресс-служба банка.
"ПСБ отмечает положительную оценку клиентами банка, малыми и средними предпринимателями, изменившихся условий госзакупок. Существенно уменьшился объем документации, необходимой для проведения закупочных процедур, что позволяет сократить время на подготовку к тендеру и дает возможность принять участие в большем количестве торгов. В текущих экономических условиях и с учетом санкций, предлагаем ввести временный мораторий на включение компаний в реестр неблагонадежных поставщиков. Кроме того, чтобы поддержать экономику страны, необходимо обеспечить льготный уровень фондирования по кредитам МСБ из приоритетных отраслей на цели исполнения госконтрактов", - сказал руководитель дивизиона розничного, среднего и малого бизнеса ПСБ Константин Басманов, выступая на пленарном заседании "Оптимизационный закон: первые результаты и перспективные планы".
По его словам, переход на электронный документооборот способствует упрощению всего процесса госзакупок, однако требует системного подхода и своевременного обновления документации в Единой информационной системе, что позволит оперативно отражать данные о факте исполнения контракта и проведения оплаты по нему со стороны заказчика.
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