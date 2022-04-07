https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782275527.html
Мишустин рассказал о мерах поддержки небольших компаний в условиях санкций
Мишустин рассказал о мерах поддержки небольших компаний в условиях санкций - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин рассказал о мерах поддержки небольших компаний в условиях санкций
Правительство РФ продолжает поддерживать бизнес: вводятся кредитные каникулы, совместно с ЦБ РФ расширяется льготное кредитование, предприятия получат... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:02
2022-04-07T13:02
2022-04-07T15:36
экономика
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжает поддерживать бизнес: вводятся кредитные каникулы, совместно с ЦБ РФ расширяется льготное кредитование, предприятия получат полугодовую отсрочку по оплате процентов и основного долга по кредитам в рамках сохранения занятости, готовятся и другие меры поддержки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина."Будем убирать различные барьеры, ориентируясь на потребности каждого сектора. Для небольших компаний ввели кредитные каникулы. Совместно с Банком России расширили программы льготного кредитования, в том числе на пополнение инвестиционных и оборотных средств", - сказал Мишустин."Также – масштабировали механизм зонтичных поручительств для большого числа предпринимателей", - добавил он.Фокус, по словам премьера, остается на проблеме занятости. Подписано постановление о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по кредитам, которые получены в рамках программы ФОТ 3.0. Это значит, что предприятия смогут на этот период отложить оплату процентов и основного долга. Это снизит нагрузку на бизнес и позволит сохранить рабочие места, отметил Мишустин."С деловыми объединениями и бизнес-сообществами готовим и другие меры поддержки", - заключил премьер-министр.
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782272097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782295066_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8d56a98c80278bbe82c3257d087c91c2.jpg
Мишустин о кредитных каникулах, льготном кредитовании и других мерах поддержки предпринимателей
ВЛАСТИ РФ ВВЕЛИ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ КОМПАНИЙ, РАСШИРИЛИ ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ, ГОТОВЯТСЯ И ДРУГИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ – МИШУСТИН
2022-04-07T13:02
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
13:02 07.04.2022 (обновлено: 15:36 07.04.2022)
Мишустин рассказал о мерах поддержки небольших компаний в условиях санкций
Премьер Мишустин: власти ввели кредитные каникулы для бизнеса, расширили льготы
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжает поддерживать бизнес: вводятся кредитные каникулы, совместно с ЦБ РФ расширяется льготное кредитование, предприятия получат полугодовую отсрочку по оплате процентов и основного долга по кредитам в рамках сохранения занятости, готовятся и другие меры поддержки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
"Будем убирать различные барьеры, ориентируясь на потребности каждого сектора. Для небольших компаний ввели кредитные каникулы. Совместно с Банком России
расширили программы льготного кредитования, в том числе на пополнение инвестиционных и оборотных средств", - сказал Мишустин.
"Также – масштабировали механизм зонтичных поручительств для большого числа предпринимателей", - добавил он.
Фокус, по словам премьера, остается на проблеме занятости. Подписано постановление о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по кредитам, которые получены в рамках программы ФОТ 3.0. Это значит, что предприятия смогут на этот период отложить оплату процентов и основного долга. Это снизит нагрузку на бизнес и позволит сохранить рабочие места, отметил Мишустин.
"С деловыми объединениями и бизнес-сообществами готовим и другие меры поддержки", - заключил премьер-министр.