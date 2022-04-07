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Мишустин рассказал о мерах поддержки небольших компаний в условиях санкций - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин рассказал о мерах поддержки небольших компаний в условиях санкций
Мишустин рассказал о мерах поддержки небольших компаний в условиях санкций - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин рассказал о мерах поддержки небольших компаний в условиях санкций
Правительство РФ продолжает поддерживать бизнес: вводятся кредитные каникулы, совместно с ЦБ РФ расширяется льготное кредитование, предприятия получат... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:02
2022-04-07T15:36
экономика
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжает поддерживать бизнес: вводятся кредитные каникулы, совместно с ЦБ РФ расширяется льготное кредитование, предприятия получат полугодовую отсрочку по оплате процентов и основного долга по кредитам в рамках сохранения занятости, готовятся и другие меры поддержки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина."Будем убирать различные барьеры, ориентируясь на потребности каждого сектора. Для небольших компаний ввели кредитные каникулы. Совместно с Банком России расширили программы льготного кредитования, в том числе на пополнение инвестиционных и оборотных средств", - сказал Мишустин."Также – масштабировали механизм зонтичных поручительств для большого числа предпринимателей", - добавил он.Фокус, по словам премьера, остается на проблеме занятости. Подписано постановление о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по кредитам, которые получены в рамках программы ФОТ 3.0. Это значит, что предприятия смогут на этот период отложить оплату процентов и основного долга. Это снизит нагрузку на бизнес и позволит сохранить рабочие места, отметил Мишустин."С деловыми объединениями и бизнес-сообществами готовим и другие меры поддержки", - заключил премьер-министр.
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Мишустин о кредитных каникулах, льготном кредитовании и других мерах поддержки предпринимателей
ВЛАСТИ РФ ВВЕЛИ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ КОМПАНИЙ, РАСШИРИЛИ ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ, ГОТОВЯТСЯ И ДРУГИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ – МИШУСТИН
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экономика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
13:02 07.04.2022 (обновлено: 15:36 07.04.2022)
 
Мишустин рассказал о мерах поддержки небольших компаний в условиях санкций

Премьер Мишустин: власти ввели кредитные каникулы для бизнеса, расширили льготы

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжает поддерживать бизнес: вводятся кредитные каникулы, совместно с ЦБ РФ расширяется льготное кредитование, предприятия получат полугодовую отсрочку по оплате процентов и основного долга по кредитам в рамках сохранения занятости, готовятся и другие меры поддержки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина.
"Будем убирать различные барьеры, ориентируясь на потребности каждого сектора. Для небольших компаний ввели кредитные каникулы. Совместно с Банком России расширили программы льготного кредитования, в том числе на пополнение инвестиционных и оборотных средств", - сказал Мишустин.
"Также – масштабировали механизм зонтичных поручительств для большого числа предпринимателей", - добавил он.
Фокус, по словам премьера, остается на проблеме занятости. Подписано постановление о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по кредитам, которые получены в рамках программы ФОТ 3.0. Это значит, что предприятия смогут на этот период отложить оплату процентов и основного долга. Это снизит нагрузку на бизнес и позволит сохранить рабочие места, отметил Мишустин.
"С деловыми объединениями и бизнес-сообществами готовим и другие меры поддержки", - заключил премьер-министр.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 12:52
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
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