https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782275527.html

Мишустин рассказал о мерах поддержки небольших компаний в условиях санкций

Мишустин рассказал о мерах поддержки небольших компаний в условиях санкций - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин рассказал о мерах поддержки небольших компаний в условиях санкций

Правительство РФ продолжает поддерживать бизнес: вводятся кредитные каникулы, совместно с ЦБ РФ расширяется льготное кредитование, предприятия получат... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:02

2022-04-07T13:02

2022-04-07T15:36

экономика

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782295066_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aff6c8e3a62365d248315b72893450e7.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Правительство РФ продолжает поддерживать бизнес: вводятся кредитные каникулы, совместно с ЦБ РФ расширяется льготное кредитование, предприятия получат полугодовую отсрочку по оплате процентов и основного долга по кредитам в рамках сохранения занятости, готовятся и другие меры поддержки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина."Будем убирать различные барьеры, ориентируясь на потребности каждого сектора. Для небольших компаний ввели кредитные каникулы. Совместно с Банком России расширили программы льготного кредитования, в том числе на пополнение инвестиционных и оборотных средств", - сказал Мишустин."Также – масштабировали механизм зонтичных поручительств для большого числа предпринимателей", - добавил он.Фокус, по словам премьера, остается на проблеме занятости. Подписано постановление о предоставлении отсрочки на шесть месяцев по кредитам, которые получены в рамках программы ФОТ 3.0. Это значит, что предприятия смогут на этот период отложить оплату процентов и основного долга. Это снизит нагрузку на бизнес и позволит сохранить рабочие места, отметил Мишустин."С деловыми объединениями и бизнес-сообществами готовим и другие меры поддержки", - заключил премьер-министр.

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782272097.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин о кредитных каникулах, льготном кредитовании и других мерах поддержки предпринимателей ВЛАСТИ РФ ВВЕЛИ КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ КОМПАНИЙ, РАСШИРИЛИ ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ, ГОТОВЯТСЯ И ДРУГИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ – МИШУСТИН 2022-04-07T13:02 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году