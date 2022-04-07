https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782206509.html

В Британии поразились уровню поддержки России в мире

В Британии поразились уровню поддержки России в мире - РИА Новости, 07.04.2022

В Британии поразились уровню поддержки России в мире

Британский журнал The Economist подсчитал страны, вставшие на сторону России или сохранившие нейтралитет на фоне кризиса на Украине, и признал, что это большая... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T06:29

2022-04-07T06:29

2022-04-07T09:00

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Британский журнал The Economist подсчитал страны, вставшие на сторону России или сохранившие нейтралитет на фоне кризиса на Украине, и признал, что это большая часть жителей Земли.Авторы издания разделили весь мир на пророссийские, прозападные и нейтральные государства. В первой группе оказались 28 стран, в том числе Китай, Сирия, Пакистан, Эритрея и Эфиопия. На их долю приходится примерно треть мирового населения.Примерно столько же проживает в 32 государствах, которые придерживаются нейтрального статуса. В их числе — Индия, Бразилия и Бангладеш.В категорию прозападных попала 131 страна, но это только лишь 36 процентов населения мира."Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил сильно искажают Китай и Индия — на них приходится до трети мирового населения. Китайское правительство — пророссийское — избегает прямо осуждать действия Путина и едва ли поддержит Запад. А правительство Индии, — мы отнесли его к нейтральным, — укрепило взаимодействие с правительством России, особенно за счет снижения цен на нефть", — заключили авторы, придя к выводу, что далеко не все мировое сообщество считает Россию изгоем.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ответ Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220331/zapad-1780956836.html

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