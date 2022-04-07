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Американский военный аналитик: Россия побеждает в спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
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Американский военный аналитик: Россия побеждает в спецоперации на Украине
Американский военный аналитик: Россия побеждает в спецоперации на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
Американский военный аналитик: Россия побеждает в спецоперации на Украине
Россия побеждает по всем показателям в военной операции на Украине – она находится в процессе завершения одной из самых ошеломляющих побед в современной... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T03:05
2022-04-07T05:48
в мире
россия
украина
сша
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НЬЮ-ЙОРК, 7 апр – РИА Новости. Россия побеждает по всем показателям в военной операции на Украине – она находится в процессе завершения одной из самых ошеломляющих побед в современной истории, заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер в ходе вебинара, посвященного событиям на Украине."Мы имеем масштабную войну на Украине, и Россия выигрывает ее решительно. Факт в том, что Россия выигрывает войну решительно. Мы можем посмотреть все показатели", - сказал Риттер."У меня огромный опыт в этой сфере. Я всю жизнь изучал военные карты. И я вам говорю: какой бы вы показатель не рассматривали, Россия выиграла эту войну. Я считаю, они находятся в процессе завершения одной из самых ошеломляющих военных побед в современной истории. Но вы не услышите об этом, потому что в СМИ раскручивают абсолютно противоположный тезис", - добавил он.Аналитик считает, что Россия активно применяет тактику удерживания сил противника на месте."Если у врага здесь большая концентрация войск, а я сконцентрирую много войск напротив него, он не сможет перемещать войска, потому что ему угрожают мои силы. Я закрепил его на месте", - сказал Риттер, выдвинув предположение, что российские войска таким образом сковывали большие силы украинских войск в Киеве, не имея намерения его занять. Он также считает, что из-за похожей тактики значительная часть украинских войск вынуждена находиться в Одессе.Риттер также отметил, что атаки на склады горючего и боеприпасов делают украинскую технику бесполезной."А что такое танк без солярки – гроб. А грузовик без бензина? Еще один гроб. Все склады с боеприпасами взорваны. Что такое артиллерийское орудие без боеприпасов? Возможность погибнуть", - указал Риттер, добавив, что кризис с горючим также лишает украинские силы возможности маневрировать и перевозить подкрепления.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/oruzhie-1782161688.html
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в мире, россия, украина, сша
03:05 07.04.2022 (обновлено: 05:48 07.04.2022)
 
Американский военный аналитик: Россия побеждает в спецоперации на Украине

Американский аналитик Риттер: Россия решительно побеждает в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие ВС РФ
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НЬЮ-ЙОРК, 7 апр – РИА Новости. Россия побеждает по всем показателям в военной операции на Украине – она находится в процессе завершения одной из самых ошеломляющих побед в современной истории, заявил американский военный аналитик, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер в ходе вебинара, посвященного событиям на Украине.
"Мы имеем масштабную войну на Украине, и Россия выигрывает ее решительно. Факт в том, что Россия выигрывает войну решительно. Мы можем посмотреть все показатели", - сказал Риттер.
"У меня огромный опыт в этой сфере. Я всю жизнь изучал военные карты. И я вам говорю: какой бы вы показатель не рассматривали, Россия выиграла эту войну. Я считаю, они находятся в процессе завершения одной из самых ошеломляющих военных побед в современной истории. Но вы не услышите об этом, потому что в СМИ раскручивают абсолютно противоположный тезис", - добавил он.
Аналитик считает, что Россия активно применяет тактику удерживания сил противника на месте.
Склад с оружием и боеприпасами национальной гвардии Украины, обнаруженный на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
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Поставки оружия Киеву не помешают России достичь своих целей, заявил Песков
"Если у врага здесь большая концентрация войск, а я сконцентрирую много войск напротив него, он не сможет перемещать войска, потому что ему угрожают мои силы. Я закрепил его на месте", - сказал Риттер, выдвинув предположение, что российские войска таким образом сковывали большие силы украинских войск в Киеве, не имея намерения его занять. Он также считает, что из-за похожей тактики значительная часть украинских войск вынуждена находиться в Одессе.
Риттер также отметил, что атаки на склады горючего и боеприпасов делают украинскую технику бесполезной.
"А что такое танк без солярки – гроб. А грузовик без бензина? Еще один гроб. Все склады с боеприпасами взорваны. Что такое артиллерийское орудие без боеприпасов? Возможность погибнуть", - указал Риттер, добавив, что кризис с горючим также лишает украинские силы возможности маневрировать и перевозить подкрепления.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
03:38
Источник: российские военные показали высокую эффективность на Украине
 
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