https://ria.ru/20220407/plennye-1782401829.html

СК проверит слова наемника об убийстве российских пленных на Украине

СК проверит слова наемника об убийстве российских пленных на Украине - РИА Новости, 07.04.2022

СК проверит слова наемника об убийстве российских пленных на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить изложенную наемником из Дании информацию об убийстве российских пленных... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T21:23

2022-04-07T21:23

2022-04-07T21:23

обострение ситуации в днр и лнр

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следственный комитет россии (ск рф)

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украина

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить изложенную наемником из Дании информацию об убийстве российских пленных украинскими военными, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства проверить информацию об убийстве российских пленных украинскими националистами", - говорится в сообщении.По данным ведомства, гражданин Дании, участвующий в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника, сообщил СМИ, что стал свидетелем убийства пленных российских солдат украинскими военными.Отмечается, что следствие примет меры к установлению личности этого иностранца, а также проверит указанную им информацию об убийстве российских военнопленных.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220407/stoltenberg-1782354092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, дания, киев, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, украина