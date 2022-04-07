https://ria.ru/20220407/plennye-1782336614.html

Наемник из Дании рассказал об убийствах пленных солдат украинскими военными

Наемник из Дании рассказал об убийствах пленных солдат украинскими военными - РИА Новости, 07.04.2022

Наемник из Дании рассказал об убийствах пленных солдат украинскими военными

Воюющий на стороне Украины наемник из Дании рассказал об убийствах пленных российских солдат, сообщает датский телеканал TV2. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T16:22

2022-04-07T16:22

2022-04-07T18:40

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Воюющий на стороне Украины наемник из Дании рассказал об убийствах пленных российских солдат, сообщает датский телеканал TV2.По его словам, украинские военные убивали взятых в плен россиян, что является военным преступлением. Сам наемник заявил, что не принимал участия в подобных казнях."Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают", — сказал датчанин телеканалу на условиях анонимности.Наемник добавил, что успел лично познакомиться с некоторыми взятыми в плен россиянами незадолго до их казни.Как ранее сообщил СК, почти 600 наемников из 47 стран прибыли на Украину для участия в конфликте, следователи устанавливают их местонахождение.Ранее ведущая американская газета The New York Times заявила, что может подтвердить подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными. Издание в подробностях пересказало жестокие кадры и предположило, что солдаты попали в засаду 30 марта при отводе российских сил из окрестностей Киева.Россия ранее обратилась к ООН, ОБСЕ, МККК и властям ФРГ, Турции и Франции с призывом потребовать от Киева обеспечить доступ МККК к российским пленным, оставляя за собой право инициировать в ближайшее время созыв заседания СБ ООН, если международные гуманитарные организации не примут меры по вопросу военнопленных. В Минобороны заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220407/oon-1782202462.html

https://ria.ru/20220406/plennye-1782135127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, франция, киев, следственный комитет россии (ск рф), обсе, совет безопасности оон