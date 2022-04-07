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Наемник из Дании рассказал об убийствах пленных солдат украинскими военными - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/plennye-1782336614.html
Наемник из Дании рассказал об убийствах пленных солдат украинскими военными
Наемник из Дании рассказал об убийствах пленных солдат украинскими военными - РИА Новости, 07.04.2022
Наемник из Дании рассказал об убийствах пленных солдат украинскими военными
Воюющий на стороне Украины наемник из Дании рассказал об убийствах пленных российских солдат, сообщает датский телеканал TV2. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T16:22
2022-04-07T18:40
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
франция
киев
следственный комитет россии (ск рф)
обсе
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Воюющий на стороне Украины наемник из Дании рассказал об убийствах пленных российских солдат, сообщает датский телеканал TV2.По его словам, украинские военные убивали взятых в плен россиян, что является военным преступлением. Сам наемник заявил, что не принимал участия в подобных казнях."Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают", — сказал датчанин телеканалу на условиях анонимности.Наемник добавил, что успел лично познакомиться с некоторыми взятыми в плен россиянами незадолго до их казни.Как ранее сообщил СК, почти 600 наемников из 47 стран прибыли на Украину для участия в конфликте, следователи устанавливают их местонахождение.Ранее ведущая американская газета The New York Times заявила, что может подтвердить подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными. Издание в подробностях пересказало жестокие кадры и предположило, что солдаты попали в засаду 30 марта при отводе российских сил из окрестностей Киева.Россия ранее обратилась к ООН, ОБСЕ, МККК и властям ФРГ, Турции и Франции с призывом потребовать от Киева обеспечить доступ МККК к российским пленным, оставляя за собой право инициировать в ближайшее время созыв заседания СБ ООН, если международные гуманитарные организации не примут меры по вопросу военнопленных. В Минобороны заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/oon-1782202462.html
https://ria.ru/20220406/plennye-1782135127.html
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в мире, владимир путин, россия, франция, киев, следственный комитет россии (ск рф), обсе, совет безопасности оон
16:22 07.04.2022 (обновлено: 18:40 07.04.2022)
 
Наемник из Дании рассказал об убийствах пленных солдат украинскими военными

Наемник из Дании рассказал об убийствах российских военнопленных украинскими военными

© REUTERS / Zohra BensemraУкраинские военные в городе Буча
Украинские военные в городе Буча - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
Украинские военные в городе Буча. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Воюющий на стороне Украины наемник из Дании рассказал об убийствах пленных российских солдат, сообщает датский телеканал TV2.
По его словам, украинские военные убивали взятых в плен россиян, что является военным преступлением. Сам наемник заявил, что не принимал участия в подобных казнях.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 02:25
В ООН прокомментировали сообщения об убийстве российских пленных
"Ранее я слышал об успешном обмене военнопленными, но вот что в итоге. Людей убивают", — сказал датчанин телеканалу на условиях анонимности.
Наемник добавил, что успел лично познакомиться с некоторыми взятыми в плен россиянами незадолго до их казни.
Как ранее сообщил СК, почти 600 наемников из 47 стран прибыли на Украину для участия в конфликте, следователи устанавливают их местонахождение.
Ранее ведущая американская газета The New York Times заявила, что может подтвердить подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными. Издание в подробностях пересказало жестокие кадры и предположило, что солдаты попали в засаду 30 марта при отводе российских сил из окрестностей Киева.
Россия ранее обратилась к ООН, ОБСЕ, МККК и властям ФРГ, Турции и Франции с призывом потребовать от Киева обеспечить доступ МККК к российским пленным, оставляя за собой право инициировать в ближайшее время созыв заседания СБ ООН, если международные гуманитарные организации не примут меры по вопросу военнопленных. В Минобороны заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияФранцияКиевСледственный комитет России (СК РФ)ОБСЕСовет Безопасности ООН
 
 
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