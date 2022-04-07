https://ria.ru/20220407/peregovory-1782382710.html
Песков: Россия готова создать комфортные условия для переговоров с Украиной
Песков: Россия готова создать комфортные условия для переговоров с Украиной - РИА Новости, 07.04.2022
Песков: Россия готова создать комфортные условия для переговоров с Украиной
Россия готова создать комфортные условия для продолжения переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:12
2022-04-07T19:12
2022-04-07T19:45
россия
дмитрий песков
в мире
владимир путин
украина
донбасс
черниговская область
киевская область
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ЛОНДОН, 7 апр - РИА Новости. Россия готова создать комфортные условия для продолжения переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Это был жест доброй воли (сокращении военной активности РФ вокруг Киева и Чернигова - ред.).., чтобы показать, что Россия действительно готова создать комфортные условия для продолжения переговоров", - заявил Песков в интервью телеканалу Sky News.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220407/oruzhie-1782371005.html
россия
украина
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черниговская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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19:12 07.04.2022 (обновлено: 19:45 07.04.2022)
Песков: Россия готова создать комфортные условия для переговоров с Украиной
Песков: Россия готова создать комфортные условия для продолжения переговоров с Украиной