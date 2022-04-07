https://ria.ru/20220407/peregovory-1782303463.html

Лавров рассказал о замысле Киева выдвигать предварительные условия

Лавров рассказал о замысле Киева выдвигать предварительные условия - РИА Новости, 07.04.2022

Лавров рассказал о замысле Киева выдвигать предварительные условия

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о неприемлемости замысла Украины нагромождать новые предварительные условия на переговорах. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:37

2022-04-07T14:37

2022-04-07T14:37

в мире

ситуация в днр и лнр

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о неприемлемости замысла Украины нагромождать новые предварительные условия на переговорах."Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать все новые и новые предварительные условия. Этот замысел понятен, но он неприемлем", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20220407/peregovory-1782298974.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, сергей лавров