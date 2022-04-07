https://ria.ru/20220407/peregovory-1782303463.html
Лавров рассказал о замысле Киева выдвигать предварительные условия
Лавров рассказал о замысле Киева выдвигать предварительные условия - РИА Новости, 07.04.2022
Лавров рассказал о замысле Киева выдвигать предварительные условия
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о неприемлемости замысла Украины нагромождать новые предварительные условия на переговорах. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:37
2022-04-07T14:37
2022-04-07T14:37
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о неприемлемости замысла Украины нагромождать новые предварительные условия на переговорах."Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать все новые и новые предварительные условия. Этот замысел понятен, но он неприемлем", - заявил Лавров.
https://ria.ru/20220407/peregovory-1782298974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, сергей лавров
Лавров рассказал о замысле Киева выдвигать предварительные условия
Глава МИД Лавров: замысел Киева выдвигать новые условия на переговорах неприемлем