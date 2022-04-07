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Лавров рассказал о замысле Киева выдвигать предварительные условия - РИА Новости, 07.04.2022
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Лавров рассказал о замысле Киева выдвигать предварительные условия
Лавров рассказал о замысле Киева выдвигать предварительные условия - РИА Новости, 07.04.2022
Лавров рассказал о замысле Киева выдвигать предварительные условия
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о неприемлемости замысла Украины нагромождать новые предварительные условия на переговорах. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:37
2022-04-07T14:37
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о неприемлемости замысла Украины нагромождать новые предварительные условия на переговорах."Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать все новые и новые предварительные условия. Этот замысел понятен, но он неприемлем", - заявил Лавров.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, сергей лавров
14:37 07.04.2022
 
Лавров рассказал о замысле Киева выдвигать предварительные условия

Глава МИД Лавров: замысел Киева выдвигать новые условия на переговорах неприемлем

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о неприемлемости замысла Украины нагромождать новые предварительные условия на переговорах.
"Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать все новые и новые предварительные условия. Этот замысел понятен, но он неприемлем", - заявил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 14:20
Украина пытается подорвать ход переговоров с Россией, заявил Лавров
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаСергей Лавров
 
 
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