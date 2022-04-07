https://ria.ru/20220407/peregovory-1782298974.html
Украина пытается подорвать ход переговоров с Россией, заявил Лавров
Украина пытается подорвать ход переговоров с Россией, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2022
Украина пытается подорвать ход переговоров с Россией, заявил Лавров
Киев контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают Украину на продолжение боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:20
2022-04-07T14:20
2022-04-07T14:58
сергей лавров
в мире
донбасс
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Киев контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают Украину на продолжение боевых действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Недоговороспособность в очередной раз характеризует истинные замыслы Киева, его линию на затягивание и даже подрыв переговоров через отход от достигаемых пониманий. Киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, которые толкают президента Зеленского на продолжение боевых действий", - заявил Лавров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, в мире, донбасс, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы рф
14:20 07.04.2022 (обновлено: 14:58 07.04.2022)
Украина пытается подорвать ход переговоров с Россией, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Украина пытается затянуть и подорвать ход переговоров с Россией