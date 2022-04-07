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Макей призвал включить Белоруссию в переговоры по ситуации на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/peregovory-1782284130.html
Макей призвал включить Белоруссию в переговоры по ситуации на Украине
Макей призвал включить Белоруссию в переговоры по ситуации на Украине - РИА Новости, 07.04.2022
Макей призвал включить Белоруссию в переговоры по ситуации на Украине
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что до Украины и России доведена позиция о необходимости участия Минска в переговорах по... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:28
2022-04-07T14:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что до Украины и России доведена позиция о необходимости участия Минска в переговорах по урегулированию ситуации на украинской территории."До Украины и России доведена позиция о необходимости участия Беларуси в переговорах", - приводит слова Макея агентство Sputnik в четверг. По данным агентства, Макей подчеркнул, что итоговая встреча украинской и российской сторон не может состояться без участия Белоруссии."Мы высказывали эту позицию и ранее, доводили до всех сторон. Доводили эту позицию и в последние дни до ряда наших партнеров… Мы считаем, что неважно, где будет проходить в конечном итоге заключительная встреча (по урегулированию на Украине – ред. ). Но то, что президент Беларуси должен участвовать в этих переговорах, это наше однозначное мнение", - сказал глава белорусского МИД. Министр подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в мире и стабильности в регионе.Макей обратил внимание на то, что предложения Белоруссии по урегулированию ситуацию в регионе всегда были на столе у украинских президентов. "Это было и при Порошенко, и при Зеленском. К сожалению, наши партнеры несколько скептически относились к ним. А может быть, и не они сами, а им не позволяли принять эти предложения. Если бы это было принято, никогда бы кризиса, подобного тому, что происходит сейчас, не случилось", - считает министр. Он еще раз подчеркнул, что Минск готов внести свой посильный вклад и в переговорный процесс, и стать обязательным участником переговоров.Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, когда будет результат на переговорах делегаций Москвы и Киева, заявлял ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перспективах встречи, говорил, что для Москвы ничего не изменилось, в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа.Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоров по Украине без участия Минска быть не может, как и "сепаратных договоренностей" за его спиной. Кроме того, он считает, что в результате конфликта Украины и России больше всего может пострадать Белоруссия.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220402/peskov-1781483487.html
https://ria.ru/20220406/garantii-1782097703.html
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в мире, мид белоруссии, белоруссия, владимир макей , россия, украина, ситуация в днр и лнр
13:28 07.04.2022 (обновлено: 14:28 07.04.2022)
 
Макей призвал включить Белоруссию в переговоры по ситуации на Украине

Глава МИД Макей призвал включить Белоруссию в переговоры по ситуации на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
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МИНСК, 7 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что до Украины и России доведена позиция о необходимости участия Минска в переговорах по урегулированию ситуации на украинской территории.
"До Украины и России доведена позиция о необходимости участия Беларуси в переговорах", - приводит слова Макея агентство Sputnik в четверг. По данным агентства, Макей подчеркнул, что итоговая встреча украинской и российской сторон не может состояться без участия Белоруссии.
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"Мы высказывали эту позицию и ранее, доводили до всех сторон. Доводили эту позицию и в последние дни до ряда наших партнеров… Мы считаем, что неважно, где будет проходить в конечном итоге заключительная встреча (по урегулированию на Украине – ред. ). Но то, что президент Беларуси должен участвовать в этих переговорах, это наше однозначное мнение", - сказал глава белорусского МИД. Министр подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в мире и стабильности в регионе.
Макей обратил внимание на то, что предложения Белоруссии по урегулированию ситуацию в регионе всегда были на столе у украинских президентов. "Это было и при Порошенко, и при Зеленском. К сожалению, наши партнеры несколько скептически относились к ним. А может быть, и не они сами, а им не позволяли принять эти предложения. Если бы это было принято, никогда бы кризиса, подобного тому, что происходит сейчас, не случилось", - считает министр. Он еще раз подчеркнул, что Минск готов внести свой посильный вклад и в переговорный процесс, и стать обязательным участником переговоров.
Встреча президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться, когда будет результат на переговорах делегаций Москвы и Киева, заявлял ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перспективах встречи, говорил, что для Москвы ничего не изменилось, в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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