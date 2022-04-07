https://ria.ru/20220407/peregovory-1782272755.html

В Кремле не прокомментировали возможность проведения переговоров в Венгрии

В Кремле не прокомментировали возможность проведения переговоров в Венгрии - РИА Новости, 07.04.2022

В Кремле не прокомментировали возможность проведения переговоров в Венгрии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность проведения переговоров РФ и Украины в Венгрии и не стал раскрывать... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:54

2022-04-07T12:54

2022-04-07T12:54

обострение ситуации в днр и лнр

венгрия

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность проведения переговоров РФ и Украины в Венгрии и не стал раскрывать дополнительные подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана на этот счет.Накануне агентство Рейтер сообщило, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласил российского президента Владимира Путина на мирные переговоры в Венгрию, ответ был положительным, но с условиями со стороны России."Мы дали всю информацию по этому разговору, которую считали возможной. Какой-то дополнительной информации не будет", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу уточнить, действительно ли Россия согласна провести мирные переговоры в Венгрии, и о каких условиях идет речь.

https://ria.ru/20220407/peregovory-1782265044.html

венгрия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

венгрия, россия, дмитрий песков