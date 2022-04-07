https://ria.ru/20220407/peregovory-1782272755.html
В Кремле не прокомментировали возможность проведения переговоров в Венгрии
В Кремле не прокомментировали возможность проведения переговоров в Венгрии - РИА Новости, 07.04.2022
В Кремле не прокомментировали возможность проведения переговоров в Венгрии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность проведения переговоров РФ и Украины в Венгрии и не стал раскрывать... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:54
2022-04-07T12:54
2022-04-07T12:54
обострение ситуации в днр и лнр
венгрия
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать возможность проведения переговоров РФ и Украины в Венгрии и не стал раскрывать дополнительные подробности телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана на этот счет.Накануне агентство Рейтер сообщило, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласил российского президента Владимира Путина на мирные переговоры в Венгрию, ответ был положительным, но с условиями со стороны России."Мы дали всю информацию по этому разговору, которую считали возможной. Какой-то дополнительной информации не будет", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу уточнить, действительно ли Россия согласна провести мирные переговоры в Венгрии, и о каких условиях идет речь.
https://ria.ru/20220407/peregovory-1782265044.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, дмитрий песков
В Кремле не прокомментировали возможность проведения переговоров в Венгрии
Песков не стал комментировать возможность проведения переговоров по Украине в Венгрии