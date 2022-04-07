https://ria.ru/20220407/peregovory-1782265044.html

Накачивание Украины оружием не способствует переговорам, заявил Песков

Накачивание Украины оружием не способствует переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2022

Накачивание Украины оружием не способствует переговорам, заявил Песков

Накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:33

2022-04-07T12:33

2022-04-07T12:33

обострение ситуации в днр и лнр

сша

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в мире

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи стране."Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как это решение оценивается в Кремле и как оно отразится на дальнейших отношениях с США.Законопроект о ленд-лизе для Украины был внесен в сенат США в январе. В начале апреля в связи с событиями на Украине его рассмотрел комитет сената США по международным отношениям. После одобрения в сенате проект отправится в палату представителей, при принятии там - к президенту США, и только потом он станет законом.

https://ria.ru/20220405/lavrov-1781983325.html

https://ria.ru/20220406/peregovory-1782001272.html

сша

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

сша, украина, в мире, дмитрий песков, россия