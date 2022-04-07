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Накачивание Украины оружием не способствует переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/peregovory-1782265044.html
Накачивание Украины оружием не способствует переговорам, заявил Песков
Накачивание Украины оружием не способствует переговорам, заявил Песков - РИА Новости, 07.04.2022
Накачивание Украины оружием не способствует переговорам, заявил Песков
Накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:33
2022-04-07T12:33
обострение ситуации в днр и лнр
сша
украина
в мире
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи стране."Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как это решение оценивается в Кремле и как оно отразится на дальнейших отношениях с США.Законопроект о ленд-лизе для Украины был внесен в сенат США в январе. В начале апреля в связи с событиями на Украине его рассмотрел комитет сената США по международным отношениям. После одобрения в сенате проект отправится в палату представителей, при принятии там - к президенту США, и только потом он станет законом.
https://ria.ru/20220405/lavrov-1781983325.html
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сша, украина, в мире, дмитрий песков, россия
12:33 07.04.2022
 
Накачивание Украины оружием не способствует переговорам, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: накачивание Украины оружием не способствует успеху переговоров

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры
Российско-украинские переговоры - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / БелТА
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Российско-украинские переговоры
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров, будет иметь негативный эффект, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сенат конгресса США одобрил проект закона о ленд-лизе для Украины, который призван упростить оказание военной помощи стране.
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"Накачивание Украины оружием в различных форматах не способствует успеху на российско-украинских переговорах. И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как это решение оценивается в Кремле и как оно отразится на дальнейших отношениях с США.
Законопроект о ленд-лизе для Украины был внесен в сенат США в январе. В начале апреля в связи с событиями на Украине его рассмотрел комитет сената США по международным отношениям. После одобрения в сенате проект отправится в палату представителей, при принятии там - к президенту США, и только потом он станет законом.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСШАУкраинаВ миреДмитрий ПесковРоссия
 
 
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