https://ria.ru/20220407/pepsico-1782216843.html

PepsiCo думает о создании продуктов специально для России

PepsiCo думает о создании продуктов специально для России - РИА Новости, 07.04.2022

PepsiCo думает о создании продуктов специально для России

Один из крупнейших производителей напитков PepsiCo изучает возможности создания новых продуктов под иными названиями и в других упаковках после решения... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:12

2022-04-07T09:12

2022-04-07T09:12

экономика

россия

украина

pepsico, inc.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151025/49/1510254987_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_6b6715a785fbd6eac6355a18afdf6671.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Один из крупнейших производителей напитков PepsiCo изучает возможности создания новых продуктов под иными названиями и в других упаковках после решения головного офиса о приостановке продаж в стране Pepsi, Mirinda и 7Up, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на фрагмент презентации компании с описанием новых напитков.В презентации есть восемь позиций продукта New Cola: в пластиковых бутылках объемом от 0,33 литра до 2,25 литра, в алюминиевой банке 0,33 литра и стеклянной бутылке 0,25 литра. Напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом значатся под брендом Fruitz. Они представлены в пластиковых бутылках емкостью от 0,5 литра до 2 литров.Также из слайда, с которым ознакомилась газета, следует возможность расширения ассортимента местного бренда "Русский дар". Сейчас под его именем выпускается только квас. В будущем планируют выпускать лимонады с разными вкусами. В PepsiCo от комментариев отказались.По словам источника "Коммерсанта" в отрасли, в презентации речь идет об одном из возможных вариантов развития категории газированных напитков компании в России в новых условиях. По словам собеседника издания, на заводах PepsiCo может оставаться запас сырья для разлива Pepsi, Mirinda и 7Up на несколько месяцев, в течение которых компания может изучить варианты для загрузки производства.Американская PepsiCo 9 марта объявила о приостановке выпуска и продаж в России брендов Pepsi, Mirinda и 7Up из-за военной операции РФ по демилитаризации Украины. В тот же день российский офис компании уведомил партеров об остановке приема заказов по этим продуктам на три дня, уточнив, что выясняет, когда бренды будут выводиться из ассортимента.

https://ria.ru/20220329/kompanii-1780652175.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, украина, pepsico, inc.