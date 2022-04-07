PepsiCo думает о создании продуктов специально для России
Производитель напитков PepsiCo думает о создании продуктов специально для России
Завод PepsiCo
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Один из крупнейших производителей напитков PepsiCo изучает возможности создания новых продуктов под иными названиями и в других упаковках после решения головного офиса о приостановке продаж в стране Pepsi, Mirinda и 7Up, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на фрагмент презентации компании с описанием новых напитков.
В презентации есть восемь позиций продукта New Cola: в пластиковых бутылках объемом от 0,33 литра до 2,25 литра, в алюминиевой банке 0,33 литра и стеклянной бутылке 0,25 литра. Напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом значатся под брендом Fruitz. Они представлены в пластиковых бутылках емкостью от 0,5 литра до 2 литров.
Также из слайда, с которым ознакомилась газета, следует возможность расширения ассортимента местного бренда "Русский дар". Сейчас под его именем выпускается только квас. В будущем планируют выпускать лимонады с разными вкусами. В PepsiCo от комментариев отказались.
По словам источника "Коммерсанта" в отрасли, в презентации речь идет об одном из возможных вариантов развития категории газированных напитков компании в России в новых условиях. По словам собеседника издания, на заводах PepsiCo может оставаться запас сырья для разлива Pepsi, Mirinda и 7Up на несколько месяцев, в течение которых компания может изучить варианты для загрузки производства.
Американская PepsiCo 9 марта объявила о приостановке выпуска и продаж в России брендов Pepsi, Mirinda и 7Up из-за военной операции РФ по демилитаризации Украины. В тот же день российский офис компании уведомил партеров об остановке приема заказов по этим продуктам на три дня, уточнив, что выясняет, когда бренды будут выводиться из ассортимента.