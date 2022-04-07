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Глава Пентагона заявил, что США не боятся Путина - РИА Новости, 07.04.2022
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Глава Пентагона заявил, что США не боятся Путина
Глава Пентагона заявил, что США не боятся Путина - РИА Новости, 07.04.2022
Глава Пентагона заявил, что США не боятся Путина
США не испытывают страха перед президентом России Владимиром Путиным, но считают важным избежать возникновения ситуации ядерного соперничества с Москвой, заявил РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:39
2022-04-07T18:52
пентагон
владимир путин
министерство обороны сша
россия
сша
украина
нато
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США не испытывают страха перед президентом России Владимиром Путиным, но считают важным избежать возникновения ситуации ядерного соперничества с Москвой, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин."Я не знаю, что держит в уме Владимир Путин, как не знают и многие другие люди. Вы использовали слово "страх" применительно к Путину, и я хотел бы отметить, что моей ключевой задачей является управление эскалацией (напряженности). Для нас важно убедиться, что мы не окажемся в ситуации ядерного соперничества, если этого возможно избежать", - сказал Остин, выступая на бюджетных слушаниях в сенате конгресса США.Он подчеркнул, что, с точки зрения администрации США, в президенте РФ "нет ничего, чего стоило бы бояться"."И вы наблюдали свидетельства этому в наших действиях, включая размещение американских сил в странах восточного фланга НАТО", - добавил глава Пентагона.Остин также упомянул введенные американской администрацией санкции в отношении России из-за событий на Украине, последствия которых, по мнению генерала, "будут ощущаться еще долгие годы".
https://ria.ru/20220407/peregovorschik-1782319789.html
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пентагон, владимир путин, министерство обороны сша, россия, сша, украина, нато, ллойд остин, в мире
18:39 07.04.2022 (обновлено: 18:52 07.04.2022)
 
Глава Пентагона заявил, что США не боятся Путина

Шеф Пентагона Остин заявил, что США не испытывают страха перед президентом России Путиным

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин
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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США не испытывают страха перед президентом России Владимиром Путиным, но считают важным избежать возникновения ситуации ядерного соперничества с Москвой, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Я не знаю, что держит в уме Владимир Путин, как не знают и многие другие люди. Вы использовали слово "страх" применительно к Путину, и я хотел бы отметить, что моей ключевой задачей является управление эскалацией (напряженности). Для нас важно убедиться, что мы не окажемся в ситуации ядерного соперничества, если этого возможно избежать", - сказал Остин, выступая на бюджетных слушаниях в сенате конгресса США.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 15:39
Трамп назвал Путина умелым переговорщиком
Он подчеркнул, что, с точки зрения администрации США, в президенте РФ "нет ничего, чего стоило бы бояться".
"И вы наблюдали свидетельства этому в наших действиях, включая размещение американских сил в странах восточного фланга НАТО", - добавил глава Пентагона.
Остин также упомянул введенные американской администрацией санкции в отношении России из-за событий на Украине, последствия которых, по мнению генерала, "будут ощущаться еще долгие годы".
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4 апреля, 08:00
"Никогда Америка не была в таком упадке": Трамп просит помощи у Путина
 
ПентагонВладимир ПутинМинистерство обороны СШАРоссияСШАУкраинаНАТОЛлойд ОстинВ мире
 
 
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