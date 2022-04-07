https://ria.ru/20220407/pentagon-1782375782.html

Глава Пентагона заявил, что США не боятся Путина

Глава Пентагона заявил, что США не боятся Путина - РИА Новости, 07.04.2022

Глава Пентагона заявил, что США не боятся Путина

США не испытывают страха перед президентом России Владимиром Путиным, но считают важным избежать возникновения ситуации ядерного соперничества с Москвой, заявил РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:39

2022-04-07T18:39

2022-04-07T18:52

пентагон

владимир путин

министерство обороны сша

россия

сша

украина

нато

ллойд остин

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США не испытывают страха перед президентом России Владимиром Путиным, но считают важным избежать возникновения ситуации ядерного соперничества с Москвой, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин."Я не знаю, что держит в уме Владимир Путин, как не знают и многие другие люди. Вы использовали слово "страх" применительно к Путину, и я хотел бы отметить, что моей ключевой задачей является управление эскалацией (напряженности). Для нас важно убедиться, что мы не окажемся в ситуации ядерного соперничества, если этого возможно избежать", - сказал Остин, выступая на бюджетных слушаниях в сенате конгресса США.Он подчеркнул, что, с точки зрения администрации США, в президенте РФ "нет ничего, чего стоило бы бояться"."И вы наблюдали свидетельства этому в наших действиях, включая размещение американских сил в странах восточного фланга НАТО", - добавил глава Пентагона.Остин также упомянул введенные американской администрацией санкции в отношении России из-за событий на Украине, последствия которых, по мнению генерала, "будут ощущаться еще долгие годы".

https://ria.ru/20220407/peregovorschik-1782319789.html

https://ria.ru/20220404/tramp-1781560803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

пентагон, владимир путин, министерство обороны сша, россия, сша, украина, нато, ллойд остин, в мире