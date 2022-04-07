https://ria.ru/20220407/pentagon-1782375782.html
Глава Пентагона заявил, что США не боятся Путина
Глава Пентагона заявил, что США не боятся Путина - РИА Новости, 07.04.2022
Глава Пентагона заявил, что США не боятся Путина
США не испытывают страха перед президентом России Владимиром Путиным, но считают важным избежать возникновения ситуации ядерного соперничества с Москвой, заявил РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:39
2022-04-07T18:39
2022-04-07T18:52
пентагон
владимир путин
министерство обороны сша
россия
сша
украина
нато
ллойд остин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c6db62589413bc33ab69e4081aa25f0.jpg
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. США не испытывают страха перед президентом России Владимиром Путиным, но считают важным избежать возникновения ситуации ядерного соперничества с Москвой, заявил в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин."Я не знаю, что держит в уме Владимир Путин, как не знают и многие другие люди. Вы использовали слово "страх" применительно к Путину, и я хотел бы отметить, что моей ключевой задачей является управление эскалацией (напряженности). Для нас важно убедиться, что мы не окажемся в ситуации ядерного соперничества, если этого возможно избежать", - сказал Остин, выступая на бюджетных слушаниях в сенате конгресса США.Он подчеркнул, что, с точки зрения администрации США, в президенте РФ "нет ничего, чего стоило бы бояться"."И вы наблюдали свидетельства этому в наших действиях, включая размещение американских сил в странах восточного фланга НАТО", - добавил глава Пентагона.Остин также упомянул введенные американской администрацией санкции в отношении России из-за событий на Украине, последствия которых, по мнению генерала, "будут ощущаться еще долгие годы".
https://ria.ru/20220407/peregovorschik-1782319789.html
https://ria.ru/20220404/tramp-1781560803.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f082059a28514cf867c0fb38591369e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пентагон, владимир путин, министерство обороны сша, россия, сша, украина, нато, ллойд остин, в мире
18:39 07.04.2022 (обновлено: 18:52 07.04.2022)
Глава Пентагона заявил, что США не боятся Путина
Шеф Пентагона Остин заявил, что США не испытывают страха перед президентом России Путиным