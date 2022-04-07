https://ria.ru/20220407/patriot-1782226907.html

Китай выразил протест из-за сделки США и Тайваня по ЗРК Patriot

Китай выразил протест из-за сделки США и Тайваня по ЗРК Patriot - РИА Новости, 07.04.2022

Китай выразил протест из-за сделки США и Тайваня по ЗРК Patriot

Китай выразил протест и сделал представление США из-за одобрения сделки с Тайванем по обслуживанию ЗРК Patriot, заявил в четверг официальный представитель... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T10:14

2022-04-07T10:14

2022-04-07T10:23

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай выразил протест и сделал представление США из-за одобрения сделки с Тайванем по обслуживанию ЗРК Patriot, заявил в четверг официальный представитель министерство обороны Китая Тань Кэфэй."Продажа США вооружений Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных американо-китайских коммюнике, является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая", - заявил Тань Кэфэй, слова которого приводятся в заявлении ведомства.Он добавил, что "Китай решительно выступает против и уже сделал США строгое представление".Ранее агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщило, что госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню, которая предусматривает в том числе обслуживание ЗРК Patriot. Генеральным подрядчиком по контракту, сумма которого предварительно оценивается в 95 миллионов долларов, станет компания Raytheon Technologies, которая уже находится под санкциями материкового Китая за продажу вооружений Тайбэю.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220321/patriot-1779195520.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, китай, тайвань