10:14 07.04.2022 (обновлено: 10:23 07.04.2022)
Китай выразил протест из-за сделки США и Тайваня по ЗРК Patriot
Китай выразил протест из-за одобрения США сделки с Тайванем по обслуживанию ЗРК Patriot
Испытательные стрельбы из ЗРК "Пэтриот". Архивное фото
ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. Китай выразил протест и сделал представление США из-за одобрения сделки с Тайванем по обслуживанию ЗРК Patriot, заявил в четверг официальный представитель министерство обороны Китая Тань Кэфэй.
"Продажа США вооружений Тайваню серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три совместных американо-китайских коммюнике, является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и наносит серьезный ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая", - заявил Тань Кэфэй, слова которого приводятся в заявлении ведомства.
Он добавил, что "Китай решительно выступает против и уже сделал США строгое представление".
Ранее агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA) сообщило, что госдепартамент одобрил возможную сделку по продаже вооружений Тайваню, которая предусматривает в том числе обслуживание ЗРК Patriot. Генеральным подрядчиком по контракту, сумма которого предварительно оценивается в 95 миллионов долларов, станет компания Raytheon Technologies, которая уже находится под санкциями материкового Китая за продажу вооружений Тайбэю.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.