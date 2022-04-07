https://ria.ru/20220407/otvet-1782221231.html

МИД пообещал выславшим российских дипломатов странам жесткие ответы

МИД пообещал выславшим российских дипломатов странам жесткие ответы - РИА Новости, 07.04.2022

МИД пообещал выславшим российских дипломатов странам жесткие ответы

Страны, выславшие российских дипломатов, не закроют посольства РФ, иначе они увидят "амбарный замок" на своих дипмиссиях, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:43

2022-04-07T09:43

2022-04-07T09:54

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Страны, выславшие российских дипломатов, не закроют посольства РФ, иначе они увидят "амбарный замок" на своих дипмиссиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они не повесят амбарный замок (на посольства РФ), потому что тогда они увидят амбарный замок на своих посольствах", - сказала Захарова в эфире Соловьев LIVE.По ее словам, страны, выславшие российских дипломатов, "будут получать ответную реакцию, жесткую и выгодную" России.

https://ria.ru/20220407/diplomat-1782220689.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)