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МИД пообещал выславшим российских дипломатов странам жесткие ответы - РИА Новости, 07.04.2022
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МИД пообещал выславшим российских дипломатов странам жесткие ответы
МИД пообещал выславшим российских дипломатов странам жесткие ответы - РИА Новости, 07.04.2022
МИД пообещал выславшим российских дипломатов странам жесткие ответы
Страны, выславшие российских дипломатов, не закроют посольства РФ, иначе они увидят "амбарный замок" на своих дипмиссиях, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:43
2022-04-07T09:54
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Страны, выславшие российских дипломатов, не закроют посольства РФ, иначе они увидят "амбарный замок" на своих дипмиссиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Они не повесят амбарный замок (на посольства РФ), потому что тогда они увидят амбарный замок на своих посольствах", - сказала Захарова в эфире Соловьев LIVE.По ее словам, страны, выславшие российских дипломатов, "будут получать ответную реакцию, жесткую и выгодную" России.
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:43 07.04.2022 (обновлено: 09:54 07.04.2022)
 
МИД пообещал выславшим российских дипломатов странам жесткие ответы

МИД пообещал выславшим дипломатов странам жесткие ответы, выгодные России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Страны, выславшие российских дипломатов, не закроют посольства РФ, иначе они увидят "амбарный замок" на своих дипмиссиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они не повесят амбарный замок (на посольства РФ), потому что тогда они увидят амбарный замок на своих посольствах", - сказала Захарова в эфире Соловьев LIVE.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите Группы двадцати в Гамбурге. 8 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
09:40
Трюдо отказался высылать российских дипломатов из Канады
По ее словам, страны, выславшие российских дипломатов, "будут получать ответную реакцию, жесткую и выгодную" России.
 
В миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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