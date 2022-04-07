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Аморалов назвал возможную причину самоубийства Хаоса

Аморалов назвал возможную причину самоубийства Хаоса - РИА Новости, 07.04.2022

Аморалов назвал возможную причину самоубийства Хаоса

Экс-солиста "Отпетых мошенников" Том Хаос могли подтолкнуть к самоубийству, заявил его коллега по группе Сергей Аморалов. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:03

2022-04-07T15:03

2022-04-07T15:04

шоубиз

шоу-бизнес

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Экс-солиста "Отпетых мошенников" Том Хаос могли подтолкнуть к самоубийству, заявил его коллега по группе Сергей Аморалов. "Когда у него какая-то проблема, он обращался не к близким людям, а находил каких-то других друзей, новых людей. А многие ему завидовали, в том числе и из его нового окружения. Появились новые концертный директор, друзья, которые говорили: "Отпетые мошенники" тебя тянут вниз! Займись своей сольной карьерой! Ты суперталант!" И это ему все напевали, — сказал Аморалов в YouTube-видео "Алена, блин!".Именно это окружение и могло стать причиной самоубийства Хаоса, так как сольная карьера исполнителя не имела успеха. Но при этом Аморалов заявил, что до конца не верил в такую смерть коллеги, хотя уточнил, что Хаос неоднократно лечился от депрессии. Хаос умер 10 марта. Ему было 50 лет, его настоящее имя – Вячеслав Зинуров.

https://radiosputnik.ria.ru/20220314/amoralov-1778023173.html

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

шоу-бизнес