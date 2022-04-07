https://ria.ru/20220407/otpetye-1782310692.html
Аморалов назвал возможную причину самоубийства Хаоса
Аморалов назвал возможную причину самоубийства Хаоса - РИА Новости, 07.04.2022
Аморалов назвал возможную причину самоубийства Хаоса
Экс-солиста "Отпетых мошенников" Том Хаос могли подтолкнуть к самоубийству, заявил его коллега по группе Сергей Аморалов. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:03
2022-04-07T15:03
2022-04-07T15:04
шоубиз
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747237998_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_939deae165d1d77a3834e6c3ec26bee8.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Экс-солиста "Отпетых мошенников" Том Хаос могли подтолкнуть к самоубийству, заявил его коллега по группе Сергей Аморалов. "Когда у него какая-то проблема, он обращался не к близким людям, а находил каких-то других друзей, новых людей. А многие ему завидовали, в том числе и из его нового окружения. Появились новые концертный директор, друзья, которые говорили: "Отпетые мошенники" тебя тянут вниз! Займись своей сольной карьерой! Ты суперталант!" И это ему все напевали, — сказал Аморалов в YouTube-видео "Алена, блин!".Именно это окружение и могло стать причиной самоубийства Хаоса, так как сольная карьера исполнителя не имела успеха. Но при этом Аморалов заявил, что до конца не верил в такую смерть коллеги, хотя уточнил, что Хаос неоднократно лечился от депрессии. Хаос умер 10 марта. Ему было 50 лет, его настоящее имя – Вячеслав Зинуров.
https://radiosputnik.ria.ru/20220314/amoralov-1778023173.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747237998_339:0:3068:2047_1920x0_80_0_0_a89b064e080d6731ea7e795360c97e26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес
15:03 07.04.2022 (обновлено: 15:04 07.04.2022)
Аморалов назвал возможную причину самоубийства Хаоса
Солист "Отпетых мошенников" Аморалов назвал возможную причину самоубийства Тома Хаоса
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Экс-солиста "Отпетых мошенников" Том Хаос могли подтолкнуть к самоубийству, заявил его коллега по группе Сергей Аморалов.
"Когда у него какая-то проблема, он обращался не к близким людям, а находил каких-то других друзей, новых людей. А многие ему завидовали, в том числе и из его нового окружения. Появились новые концертный директор, друзья, которые говорили: "Отпетые мошенники" тебя тянут вниз! Займись своей сольной карьерой! Ты суперталант!" И это ему все напевали, — сказал
Аморалов в YouTube-видео "Алена, блин!".
Именно это окружение и могло стать причиной самоубийства Хаоса, так как сольная карьера исполнителя не имела успеха.
Но при этом Аморалов заявил, что до конца не верил в такую смерть коллеги, хотя уточнил, что Хаос неоднократно лечился от депрессии.
Хаос умер
10 марта. Ему было 50 лет, его настоящее имя – Вячеслав Зинуров.