https://ria.ru/20220310/zinurov-1777559825.html
Умер солист группы "Отпетые мошенники" Том Хаос
Умер солист группы "Отпетые мошенники" Том Хаос - РИА Новости, 10.03.2022
Умер солист группы "Отпетые мошенники" Том Хаос
Умер солист группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, выступавший под псевдонимом Том Хаос, сообщил РИА Новости в четверг представитель артиста. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T21:23
2022-03-10T21:23
2022-03-10T21:52
культура
музыка
вячеслав зинуров (том хаос)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Умер солист группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, выступавший под псевдонимом Том Хаос, сообщил РИА Новости в четверг представитель артиста."Я подтверждаю, что Слава Зинуров умер", — сказал он.Музыканту было 50 лет, причина его смерти не уточняется. Также собеседник агентства воздержался от других подробностей по просьбе родственников Зинурова.По данным некоторых СМИ, трагедия произошла в Московской области. В то же время на сайте СК по Подмосковью сообщается, что организована доследственная проверка."Поступила информация об обнаружении в частном доме, расположенном в Дмитровском городском округе в деревне Капорки тела мужчины 1971 года рождения без признаков криминальной смерти. По предварительным данным, это солист одной из музыкальных поп-групп", — говорится в публикации.Поп-группа "Отпетые мошенники" образовалась в 1996 году, всего коллектив записал семь альбомов. Сам Зинуров входил в состав группы с момента ее основания и до 2021 года. "Отпетые мошенники" известны благодаря таким хитам, как "Девушки бывают разные", "Моя звезда", "А у реки", "Люби меня, люби" и другим.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, вячеслав зинуров (том хаос), московская область (подмосковье)
21:23 10.03.2022 (обновлено: 21:52 10.03.2022)
Умер солист группы "Отпетые мошенники" Том Хаос
Солист группы "Отпетые мошенники" Том Хаос умер в возрасте 50 лет
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Умер солист группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, выступавший под псевдонимом Том Хаос, сообщил РИА Новости в четверг представитель артиста.
"Я подтверждаю, что Слава Зинуров умер", — сказал он.
Музыканту было 50 лет, причина его смерти не уточняется. Также собеседник агентства воздержался от других подробностей по просьбе родственников Зинурова.
По данным некоторых СМИ, трагедия произошла в Московской области. В то же время на сайте СК по Подмосковью сообщается, что организована доследственная проверка.
"Поступила информация об обнаружении в частном доме, расположенном в Дмитровском городском округе в деревне Капорки тела мужчины 1971 года рождения без признаков криминальной смерти. По предварительным данным, это солист одной из музыкальных поп-групп", — говорится в публикации.
Поп-группа "Отпетые мошенники" образовалась в 1996 году, всего коллектив записал семь альбомов. Сам Зинуров
входил в состав группы с момента ее основания и до 2021 года. "Отпетые мошенники" известны благодаря таким хитам, как "Девушки бывают разные", "Моя звезда", "А у реки", "Люби меня, люби" и другим.