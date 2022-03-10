https://ria.ru/20220310/zinurov-1777559825.html

Умер солист группы "Отпетые мошенники" Том Хаос

Умер солист группы "Отпетые мошенники" Том Хаос - РИА Новости, 10.03.2022

Умер солист группы "Отпетые мошенники" Том Хаос

Умер солист группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, выступавший под псевдонимом Том Хаос, сообщил РИА Новости в четверг представитель артиста. РИА Новости, 10.03.2022

2022-03-10T21:23

2022-03-10T21:23

2022-03-10T21:52

культура

музыка

вячеслав зинуров (том хаос)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Умер солист группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров, выступавший под псевдонимом Том Хаос, сообщил РИА Новости в четверг представитель артиста."Я подтверждаю, что Слава Зинуров умер", — сказал он.Музыканту было 50 лет, причина его смерти не уточняется. Также собеседник агентства воздержался от других подробностей по просьбе родственников Зинурова.По данным некоторых СМИ, трагедия произошла в Московской области. В то же время на сайте СК по Подмосковью сообщается, что организована доследственная проверка."Поступила информация об обнаружении в частном доме, расположенном в Дмитровском городском округе в деревне Капорки тела мужчины 1971 года рождения без признаков криминальной смерти. По предварительным данным, это солист одной из музыкальных поп-групп", — говорится в публикации.Поп-группа "Отпетые мошенники" образовалась в 1996 году, всего коллектив записал семь альбомов. Сам Зинуров входил в состав группы с момента ее основания и до 2021 года. "Отпетые мошенники" известны благодаря таким хитам, как "Девушки бывают разные", "Моя звезда", "А у реки", "Люби меня, люби" и другим.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Покровская

музыка, вячеслав зинуров (том хаос), московская область (подмосковье)