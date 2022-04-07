https://ria.ru/20220407/oshibki-1782400308.html

Geopolitika: США допустили четыре ошибки, за которые платит весь мир

Geopolitika: США допустили четыре ошибки, за которые платит весь мир - РИА Новости, 07.04.2022

Geopolitika: США допустили четыре ошибки, за которые платит весь мир

После распада Советского Союза США совершили четыре серьезные ошибки, за которые расплачивается весь мир и из-за которых Вашингтон проиграет в стратегической... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T21:14

2022-04-07T21:14

2022-04-07T23:36

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. После распада Советского Союза США совершили четыре серьезные ошибки, за которые расплачивается весь мир и из-за которых Вашингтон проиграет в стратегической борьбе, пишет аналитик хорватского издания Geopolitika Зоран Метер.По мнению журналиста, после окончания холодной войны ситуация для Америки могла сложиться более благоприятно, чем сейчас, и Штаты вынуждены идти ва-банк, чтобы сохранить существующий миропорядок.Первой ошибкой Метер назвал то, что после распада СССР Вашингтон не нормализовал отношения с Москвой. Причем произошло это потому, что США не стремились к этому, пока не покорят Россию. Аналитик напомнил: некоторые американские политики хотели бы расчленить страну, но из-за ядерного арсенала Москвы оружие могло попасть "не в те руки"."Вашингтон, вероятно, навсегда упустил шанс для того, чтобы ввести Россию в западные политические и экономические структуры, а также организации по безопасности", — пояснил он.Следующий просчет: США трансформировали Китай из региональной державы в мирового промышленного и военного гиганта."Гиганта, которого на самом деле ничем, кроме мировой ядерной войны, остановить нельзя", — добавил Метер.Он выразил надежду, что такого не произойдет, однако подчеркнул: в Вашингтоне теперь не знают, что делать с Пекином.Еще один неправильный шаг — оставление доминирующих позиций на Ближнем Востоке."Вместо "контролируемого хаоса" после начала операции "Арабская весна" они открыли ящик Пандоры", — написал обозреватель.Он пояснил, что реальной проблемой для Америки стал не исламский терроризм, а появление в регионе других держав, прежде всего России и Китая.Четвертая ошибка — неолиберальная политика, которая позволила европейским странам постепенно вырваться из рамок американских интересов и проявлять самостоятельность, выстраивая отношения с Россией, Китаем и Ираном.Все эти неверные действия сотрясли миропорядок и ослабили позиции США, и теперь у американцев осталось два варианта: или признать реальность и согласиться на переход к многополярности, или вступить в бой за возвращение гегемонии, однако есть сложности."За последние десять лет пробудились старые гиганты, такие как Россия и Китай, а также некоторые другие, не менее амбициозные: Индия, Турция, арабский мир", — продолжил обозреватель.США выбрали второй путь: бороться с Россий и Китаем — и начать решили с Москвы, чтобы затем заняться Пекином, объяснил Метер. Кроме того, он отметил, что по отношению к Китаю Америка использует более мягкую риторику, не отказываясь при этом от угроз ввести санкции. В Пекине, в свою очередь, не верят Вашингтону и вряд ли пойдут на сделку против Москвы — даже если Штаты пойдут на какие-либо уступки по Тайваню, Гонконгу или уйгурскому вопросу."Помогите нам сейчас победить ваших друзей (русских), чтобы мы потом могли сосредоточиться на борьбе против вас" — такими словами китайской телеведущей Лиу Цзин автор описал недавние переговоры между Вашингтоном и Пекином.Для борьбы с Россией США выбрали Украину и управляют ею с 2014 года, написал Метер. Обозреватель заявил о тактической победе США в Европе через украинский кризис: Вашингтон фактически отрезал Москву от партнеров на континенте и теперь пытается найти ситуативного союзника в лице Пекина. Против России введены санкции, вплоть до отстранения спортсменов от международных соревнований и признания русской классической музыки и литературы нежелательными."Однако после упомянутой тактической победы США легко могут встать на путь стратегического поражения, то есть потерять контроль над ключевыми глобальными процессами", — спрогнозировал автор.Он отметил, что антироссийские санкции не поддержали страны БРИКС, Турция, арабские государства. Кроме того, в СМИ появилась информация о возможном переходе Саудовской Аравии и Китая к расчетам за нефть в юанях."Если это произойдет, то станет мощным ударом по так называемому нефтедоллару, на котором с 70-х годов прошлого века зиждется американская экономика", — объяснил Метер.Также существенный удар по доллару нанесла Россия, перейдя на рублевые расчеты в газовых контрактах. По мнению эксперта, в этой геополитической игре победить может только Китай, а уже сейчас прорисовываются контуры нового мира. Россия обрела стратегическую свободу, а Штаты в скором времени могут остаться гегемоном лишь в западном мире.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, сша, россия, иран, брикс, китай