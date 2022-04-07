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Песков выразил надежду, что спецоперация на Украине скоро закончится - РИА Новости, 07.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/operatsiya-1782385376.html
Песков выразил надежду, что спецоперация на Украине скоро закончится
Песков выразил надежду, что спецоперация на Украине скоро закончится - РИА Новости, 07.04.2022
Песков выразил надежду, что спецоперация на Украине скоро закончится
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что операция на Украине может закончиться дипломатическим путем, это зависит от украинской позиции и... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T19:32
2022-04-07T20:17
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что операция на Украине может закончиться дипломатическим путем, это зависит от украинской позиции и согласия с российскими условиями."Да, может. Это будет значительно зависеть от последовательности украинской позиции и в какой степени они будут готовы пойти на наши условия", - ответил Песков в эфире телеканала Sky News на вопрос о возможном разрешении ситуации на Украине путем переговоров."Мы на самом деле надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем эта операция достигнет своих целей или закончится путем переговоров между российской и украинской делегацией", - подчеркнул Песков. Он отметил, что российские военные делают все возможное для завершения операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/spetsoperatsiya-1782195141.html
https://ria.ru/20220403/spetsoperatsiya-1781539497.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, дмитрий песков, украина
19:32 07.04.2022 (обновлено: 20:17 07.04.2022)
 
Песков выразил надежду, что спецоперация на Украине скоро закончится

Пресс-секретарь Путина Песков выразил надежду, что операция на Украине скоро закончится

© РИА Новости / Константин МихальчевскийКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Колонна российской военной техники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что операция на Украине может закончиться дипломатическим путем, это зависит от украинской позиции и согласия с российскими условиями.
"Да, может. Это будет значительно зависеть от последовательности украинской позиции и в какой степени они будут готовы пойти на наши условия", - ответил Песков в эфире телеканала Sky News на вопрос о возможном разрешении ситуации на Украине путем переговоров.
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"Мы на самом деле надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем эта операция достигнет своих целей или закончится путем переговоров между российской и украинской делегацией", - подчеркнул Песков. Он отметил, что российские военные делают все возможное для завершения операции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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