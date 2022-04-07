19:32 07.04.2022 (обновлено: 20:17 07.04.2022)
Песков выразил надежду, что спецоперация на Украине скоро закончится
Пресс-секретарь Путина Песков выразил надежду, что операция на Украине скоро закончится
Колонна российской военной техники
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что операция на Украине может закончиться дипломатическим путем, это зависит от украинской позиции и согласия с российскими условиями.
"Да, может. Это будет значительно зависеть от последовательности украинской позиции и в какой степени они будут готовы пойти на наши условия", - ответил Песков в эфире телеканала Sky News на вопрос о возможном разрешении ситуации на Украине путем переговоров.
"Мы на самом деле надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем эта операция достигнет своих целей или закончится путем переговоров между российской и украинской делегацией", - подчеркнул Песков. Он отметил, что российские военные делают все возможное для завершения операции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.