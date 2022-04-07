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Более тысячи крымчан участвуют в спецоперации на Украине, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/operatsiya-1782318597.html
Более тысячи крымчан участвуют в спецоперации на Украине, заявил Аксенов
Более тысячи крымчан участвуют в спецоперации на Украине, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.04.2022
Более тысячи крымчан участвуют в спецоперации на Украине, заявил Аксенов
Более тысячи добровольцев из Крыма участвуют в специальной военной операции по демилитаризации Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:36
2022-04-07T15:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Более тысячи добровольцев из Крыма участвуют в специальной военной операции по демилитаризации Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Много добровольцев участвуют. Могу сказать, с Республики Крым более тысячи добровольцев участвуют в специальной военной операции", - сказал Аксенов на митинге-концерте "Своих не бросаем", посвященном восьмой годовщине провозглашения суверенитета Донецкой народной республики. По его словам, крымчане на Украине выполняют поставленные задачи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220405/zelenskiy-1781850226.html
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республика крым
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донецкая народная республика
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в мире, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:36 07.04.2022
 
Более тысячи крымчан участвуют в спецоперации на Украине, заявил Аксенов

Аксенов: более тысячи добровольцев из Крыма участвуют в операции на Украине

© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
 Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Более тысячи добровольцев из Крыма участвуют в специальной военной операции по демилитаризации Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Много добровольцев участвуют. Могу сказать, с Республики Крым более тысячи добровольцев участвуют в специальной военной операции", - сказал Аксенов на митинге-концерте "Своих не бросаем", посвященном восьмой годовщине провозглашения суверенитета Донецкой народной республики. По его словам, крымчане на Украине выполняют поставленные задачи.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияСергей Аксенов (политик)Республика КрымУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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