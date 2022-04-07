https://ria.ru/20220407/operatsiya-1782318597.html
Более тысячи крымчан участвуют в спецоперации на Украине, заявил Аксенов
Более тысячи крымчан участвуют в спецоперации на Украине, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.04.2022
Более тысячи крымчан участвуют в спецоперации на Украине, заявил Аксенов
Более тысячи добровольцев из Крыма участвуют в специальной военной операции по демилитаризации Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:36
2022-04-07T15:36
2022-04-07T15:36
обострение ситуации в днр и лнр
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сергей аксенов (политик)
республика крым
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Более тысячи добровольцев из Крыма участвуют в специальной военной операции по демилитаризации Украины, сообщил глава республики Сергей Аксенов."Много добровольцев участвуют. Могу сказать, с Республики Крым более тысячи добровольцев участвуют в специальной военной операции", - сказал Аксенов на митинге-концерте "Своих не бросаем", посвященном восьмой годовщине провозглашения суверенитета Донецкой народной республики. По его словам, крымчане на Украине выполняют поставленные задачи.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220405/zelenskiy-1781850226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, сергей аксенов (политик), республика крым, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
Более тысячи крымчан участвуют в спецоперации на Украине, заявил Аксенов
Аксенов: более тысячи добровольцев из Крыма участвуют в операции на Украине