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Спецоперация ведется не против Украины, а против нацизма, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/operatsiya-1782314474.html
Спецоперация ведется не против Украины, а против нацизма, заявил Аксенов
Спецоперация ведется не против Украины, а против нацизма, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.04.2022
Спецоперация ведется не против Украины, а против нацизма, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что специальная военная операция ведется не против Украины, а против тех, кто поддерживает действия украинских неонацистов. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T15:24
2022-04-07T15:24
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что специальная военная операция ведется не против Украины, а против тех, кто поддерживает действия украинских неонацистов."Специальная военная операция ведется не против Украины, а против тех, кто поддерживает действия украинских неонацистов, перешедших красную черту. Это сражение за Русский мир, и оно завершится нашей победой", - сказал Аксенов на митинге-концерте "Своих не бросаем", посвященном восьмой годовщине провозглашения суверенитета Донецкой народной республики.Аксенов подчеркнул, что Россия делает все для обеспечения безопасности населения Украины. "Сложные решения, принимаемые нашим президентом, направлены на обеспечение безопасности населения Украины. Именно поэтому Вооруженные силы действуют так точно и осторожно, выполняя приказы верховного главнокомандующего. Россия вновь заставит себя уважать, и операция будет доведена до логического завершения. Никакие переговоры не помогут. Мы гордимся нашими военнослужащими и ждем их дома", - заявил Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220325/ukraina-1779984126.html
https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html
россия
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в мире, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
15:24 07.04.2022
 
Спецоперация ведется не против Украины, а против нацизма, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: спецоперация ведется не против Украины, а против неонацизма

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что специальная военная операция ведется не против Украины, а против тех, кто поддерживает действия украинских неонацистов.
"Специальная военная операция ведется не против Украины, а против тех, кто поддерживает действия украинских неонацистов, перешедших красную черту. Это сражение за Русский мир, и оно завершится нашей победой", - сказал Аксенов на митинге-концерте "Своих не бросаем", посвященном восьмой годовщине провозглашения суверенитета Донецкой народной республики.
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Аксенов подчеркнул, что Россия делает все для обеспечения безопасности населения Украины. "Сложные решения, принимаемые нашим президентом, направлены на обеспечение безопасности населения Украины. Именно поэтому Вооруженные силы действуют так точно и осторожно, выполняя приказы верховного главнокомандующего. Россия вновь заставит себя уважать, и операция будет доведена до логического завершения. Никакие переговоры не помогут. Мы гордимся нашими военнослужащими и ждем их дома", - заявил Аксенов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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