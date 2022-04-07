https://ria.ru/20220407/operatsiya-1782314474.html

Спецоперация ведется не против Украины, а против нацизма, заявил Аксенов

Спецоперация ведется не против Украины, а против нацизма, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.04.2022

Спецоперация ведется не против Украины, а против нацизма, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что специальная военная операция ведется не против Украины, а против тех, кто поддерживает действия украинских неонацистов. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T15:24

2022-04-07T15:24

2022-04-07T15:24

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

республика крым

сергей аксенов (политик)

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что специальная военная операция ведется не против Украины, а против тех, кто поддерживает действия украинских неонацистов."Специальная военная операция ведется не против Украины, а против тех, кто поддерживает действия украинских неонацистов, перешедших красную черту. Это сражение за Русский мир, и оно завершится нашей победой", - сказал Аксенов на митинге-концерте "Своих не бросаем", посвященном восьмой годовщине провозглашения суверенитета Донецкой народной республики.Аксенов подчеркнул, что Россия делает все для обеспечения безопасности населения Украины. "Сложные решения, принимаемые нашим президентом, направлены на обеспечение безопасности населения Украины. Именно поэтому Вооруженные силы действуют так точно и осторожно, выполняя приказы верховного главнокомандующего. Россия вновь заставит себя уважать, и операция будет доведена до логического завершения. Никакие переговоры не помогут. Мы гордимся нашими военнослужащими и ждем их дома", - заявил Аксенов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220325/ukraina-1779984126.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

россия

республика крым

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, республика крым, сергей аксенов (политик), донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина