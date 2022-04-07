https://ria.ru/20220407/oon-1782395113.html

Слуцкий назвал приостановку членства России в СПЧ ООН опасным прецедентом

Слуцкий назвал приостановку членства России в СПЧ ООН опасным прецедентом - РИА Новости, 08.04.2022

Слуцкий назвал приостановку членства России в СПЧ ООН опасным прецедентом

Решение Генеральной ассамблеи о приостановке членства России в Совете по правам человека станет разрушительным ударом для всей системы ООН, заявил глава... РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-07T20:39

2022-04-07T20:39

2022-04-08T06:10

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леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Решение Генеральной ассамблеи о приостановке членства России в Совете по правам человека станет разрушительным ударом для всей системы ООН, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.В четверг Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека."Прекращение полномочий России сделает работу этой структуры неполноценной и развяжет руки для реванша колониальной политики западных государств в отношении развивающихся стран. Еще раз повторю: крайне опасный прецедент политизации всемирного правозащитного движения", - написал в четверг политик в своем Telegram-канале."Мы наблюдаем крайне опасный прецедент, грозящий обернуться разрушительными последствиями для всей системы Организации Объединенных Наций в целом", - отметил Слуцкий. Как добавил парламентарий, двойные стандарты "ослепили" большинство стран-членов организации, проголосовавших за такое решение."Решение было принято, в том числе под воздействием вбросов фейков о событиях в украинской Буче, без проведения предварительного независимого расследования произошедшего, а также на фоне отклонения всех инициатив России в Совете Безопасности по этому вопросу", - также добавил он.Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.

https://ria.ru/20220407/spch-1782207896.html

https://ria.ru/20220405/rusofobiya-1781778401.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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