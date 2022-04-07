https://ria.ru/20220407/oon-1782376143.html

Китай проголосует против исключения России из СПЧ ООН

Китай проголосует против исключения России из СПЧ ООН - РИА Новости, 07.04.2022

Китай проголосует против исключения России из СПЧ ООН

Принятие резолюции ГА ООН о приостановке участия РФ в СПЧ ООН создаст опасный прецедент, Китай будет голосовать против, заявил на чрезвычайной спецсессии... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T18:42

2022-04-07T18:42

2022-04-07T18:55

оон

совет по правам человека оон (спч оон)

в мире

китай

чжан цзюнь

сша

россия

генеральная ассамблея оон

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ООН, 7 апр - РИА Новости. Принятие резолюции ГА ООН о приостановке участия РФ в СПЧ ООН создаст опасный прецедент, Китай будет голосовать против, заявил на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.В четверг ГА ООН рассматривает вопрос о приостановке деятельности РФ в СПЧ ООН. Соответствующий проект резолюции подготовил ряд стран, в их числе США, Украина, Латвия. Такой шаг предлагается предпринять в ответ на ситуацию вокруг Украины. Проект резолюции предлагает "приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости"."Такой важный вопрос должен решаться максимально деликатно и с опорой на факты, спокойно, объективно. Тем не менее, этот проект резолюции не был составлен в прозрачной и открытой манере. Не были проведены консультации со всеми членами ООН, чтобы выслушать мнения", - сказал Чжан Цзюнь."В этих условиях такой поспешный шаг в ГА ООН, который вынуждает страны выбирать сторону, усугубит разногласия между странами-членами, усилит конфронтацию между вовлеченными сторонами. Это все равно что подлить масла в огонь", - заявил Чжан Цзюнь"Китай будет вынужден голосовать против этого проекта резолюции. Обращение с членом СПЧ ООН в таком ключе создаст новый опасный прецедент", - заключил он.

https://ria.ru/20220407/spch-1782207896.html

https://ria.ru/20220405/oon-1781978714.html

китай

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

оон, совет по правам человека оон (спч оон), в мире, китай, чжан цзюнь, сша, россия, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии