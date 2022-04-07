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Китай проголосует против исключения России из СПЧ ООН - РИА Новости, 07.04.2022
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Китай проголосует против исключения России из СПЧ ООН
Китай проголосует против исключения России из СПЧ ООН - РИА Новости, 07.04.2022
Китай проголосует против исключения России из СПЧ ООН
Принятие резолюции ГА ООН о приостановке участия РФ в СПЧ ООН создаст опасный прецедент, Китай будет голосовать против, заявил на чрезвычайной спецсессии... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T18:42
2022-04-07T18:55
оон
совет по правам человека оон (спч оон)
в мире
китай
чжан цзюнь
сша
россия
генеральная ассамблея оон
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ООН, 7 апр - РИА Новости. Принятие резолюции ГА ООН о приостановке участия РФ в СПЧ ООН создаст опасный прецедент, Китай будет голосовать против, заявил на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.В четверг ГА ООН рассматривает вопрос о приостановке деятельности РФ в СПЧ ООН. Соответствующий проект резолюции подготовил ряд стран, в их числе США, Украина, Латвия. Такой шаг предлагается предпринять в ответ на ситуацию вокруг Украины. Проект резолюции предлагает "приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости"."Такой важный вопрос должен решаться максимально деликатно и с опорой на факты, спокойно, объективно. Тем не менее, этот проект резолюции не был составлен в прозрачной и открытой манере. Не были проведены консультации со всеми членами ООН, чтобы выслушать мнения", - сказал Чжан Цзюнь."В этих условиях такой поспешный шаг в ГА ООН, который вынуждает страны выбирать сторону, усугубит разногласия между странами-членами, усилит конфронтацию между вовлеченными сторонами. Это все равно что подлить масла в огонь", - заявил Чжан Цзюнь"Китай будет вынужден голосовать против этого проекта резолюции. Обращение с членом СПЧ ООН в таком ключе создаст новый опасный прецедент", - заключил он.
https://ria.ru/20220407/spch-1782207896.html
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оон, совет по правам человека оон (спч оон), в мире, китай, чжан цзюнь, сша, россия, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии
18:42 07.04.2022 (обновлено: 18:55 07.04.2022)
 
Китай проголосует против исключения России из СПЧ ООН

Постпред КНР при ООН: исключение России из СПЧ создаст опасный прецедент

© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
Читать ria.ru в
ООН, 7 апр - РИА Новости. Принятие резолюции ГА ООН о приостановке участия РФ в СПЧ ООН создаст опасный прецедент, Китай будет голосовать против, заявил на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
В четверг ГА ООН рассматривает вопрос о приостановке деятельности РФ в СПЧ ООН. Соответствующий проект резолюции подготовил ряд стран, в их числе США, Украина, Латвия. Такой шаг предлагается предпринять в ответ на ситуацию вокруг Украины. Проект резолюции предлагает "приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости".
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"Такой важный вопрос должен решаться максимально деликатно и с опорой на факты, спокойно, объективно. Тем не менее, этот проект резолюции не был составлен в прозрачной и открытой манере. Не были проведены консультации со всеми членами ООН, чтобы выслушать мнения", - сказал Чжан Цзюнь.
"В этих условиях такой поспешный шаг в ГА ООН, который вынуждает страны выбирать сторону, усугубит разногласия между странами-членами, усилит конфронтацию между вовлеченными сторонами. Это все равно что подлить масла в огонь", - заявил Чжан Цзюнь
"Китай будет вынужден голосовать против этого проекта резолюции. Обращение с членом СПЧ ООН в таком ключе создаст новый опасный прецедент", - заключил он.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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ООНСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)В миреКитайЧжан ЦзюньСШАРоссияГенеральная Ассамблея ООНСанкции в отношении России
 
 
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