18:42 07.04.2022 (обновлено: 18:55 07.04.2022)
Китай проголосует против исключения России из СПЧ ООН
Постпред КНР при ООН: исключение России из СПЧ создаст опасный прецедент
© AP Photo / Mary AltafferПостоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
© AP Photo / Mary Altaffer
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь
ООН, 7 апр - РИА Новости. Принятие резолюции ГА ООН о приостановке участия РФ в СПЧ ООН создаст опасный прецедент, Китай будет голосовать против, заявил на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
В четверг ГА ООН рассматривает вопрос о приостановке деятельности РФ в СПЧ ООН. Соответствующий проект резолюции подготовил ряд стран, в их числе США, Украина, Латвия. Такой шаг предлагается предпринять в ответ на ситуацию вокруг Украины. Проект резолюции предлагает "приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости".
"Такой важный вопрос должен решаться максимально деликатно и с опорой на факты, спокойно, объективно. Тем не менее, этот проект резолюции не был составлен в прозрачной и открытой манере. Не были проведены консультации со всеми членами ООН, чтобы выслушать мнения", - сказал Чжан Цзюнь.
"В этих условиях такой поспешный шаг в ГА ООН, который вынуждает страны выбирать сторону, усугубит разногласия между странами-членами, усилит конфронтацию между вовлеченными сторонами. Это все равно что подлить масла в огонь", - заявил Чжан Цзюнь
"Китай будет вынужден голосовать против этого проекта резолюции. Обращение с членом СПЧ ООН в таком ключе создаст новый опасный прецедент", - заключил он.
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