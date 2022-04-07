https://ria.ru/20220407/oon-1782363867.html

США пытаются сохранить тотальный контроль над ГА ООН, заявил зампостпреда

США пытаются сохранить тотальный контроль над ГА ООН, заявил зампостпреда - РИА Новости, 07.04.2022

США пытаются сохранить тотальный контроль над ГА ООН, заявил зампостпреда

Резолюция о приостановке участия России в СПЧ ООН не имеет отношения к правам человека, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:49

2022-04-07T17:49

2022-04-07T18:04

санкции в отношении россии

в мире

оон

генеральная ассамблея оон

совет по правам человека оон (спч оон)

сша

россия

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ООН, 7 апр - РИА Новости. Резолюция о приостановке участия России в СПЧ ООН не имеет отношения к правам человека, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.В четверг ГА ООН рассматривает вопрос о приостановке деятельности РФ в СПЧ ООН. Соответствующий проект резолюции подготовил ряд стран, в их числе США, Украина, Латвия. Такой шаг предлагается предпринять в ответ на ситуацию вокруг Украины. Проект резолюции предлагает "приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости"."Рассматриваемый сегодня проект резолюции по факту не имеет ничего общего с положением в области прав человека. То, что мы видим сегодня – это попытка США сохранить свое доминирующее положение и тотальный контроль, продолжить линию на правозащитный колониализм международных отношений", - сказал Кузьмин на заседании.Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций ‎или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.‎ Россия в настоящее время входит в состав 47 стран-постоянных членов СПЧ. Она была избрана ‎после временного перерыва на новый трехлетний срок с начала 2021 года до конца 2023 года.‎

https://ria.ru/20220407/spch-1782207896.html

https://ria.ru/20220317/oon-1778679886.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, в мире, оон, генеральная ассамблея оон, совет по правам человека оон (спч оон), сша, россия