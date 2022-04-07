Рейтинг@Mail.ru
США пытаются сохранить тотальный контроль над ГА ООН, заявил зампостпреда - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/oon-1782363867.html
США пытаются сохранить тотальный контроль над ГА ООН, заявил зампостпреда
США пытаются сохранить тотальный контроль над ГА ООН, заявил зампостпреда - РИА Новости, 07.04.2022
США пытаются сохранить тотальный контроль над ГА ООН, заявил зампостпреда
Резолюция о приостановке участия России в СПЧ ООН не имеет отношения к правам человека, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:49
2022-04-07T18:04
санкции в отношении россии
в мире
оон
генеральная ассамблея оон
совет по правам человека оон (спч оон)
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cad11969ac8556447a234035b8d1a4d.jpg
ООН, 7 апр - РИА Новости. Резолюция о приостановке участия России в СПЧ ООН не имеет отношения к правам человека, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.В четверг ГА ООН рассматривает вопрос о приостановке деятельности РФ в СПЧ ООН. Соответствующий проект резолюции подготовил ряд стран, в их числе США, Украина, Латвия. Такой шаг предлагается предпринять в ответ на ситуацию вокруг Украины. Проект резолюции предлагает "приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости"."Рассматриваемый сегодня проект резолюции по факту не имеет ничего общего с положением в области прав человека. То, что мы видим сегодня – это попытка США сохранить свое доминирующее положение и тотальный контроль, продолжить линию на правозащитный колониализм международных отношений", - сказал Кузьмин на заседании.Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций ‎или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.‎ Россия в настоящее время входит в состав 47 стран-постоянных членов СПЧ. Она была избрана ‎после временного перерыва на новый трехлетний срок с начала 2021 года до конца 2023 года.‎
https://ria.ru/20220407/spch-1782207896.html
https://ria.ru/20220317/oon-1778679886.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d329756c17d682b4f1641f1cf28b6085.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, в мире, оон, генеральная ассамблея оон, совет по правам человека оон (спч оон), сша, россия
17:49 07.04.2022 (обновлено: 18:04 07.04.2022)
 
США пытаются сохранить тотальный контроль над ГА ООН, заявил зампостпреда

Зампостпреда Кузьмин: США пытаются сохранить тотальный контроль над Генассамблеей ООН

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 7 апр - РИА Новости. Резолюция о приостановке участия России в СПЧ ООН не имеет отношения к правам человека, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
В четверг ГА ООН рассматривает вопрос о приостановке деятельности РФ в СПЧ ООН. Соответствующий проект резолюции подготовил ряд стран, в их числе США, Украина, Латвия. Такой шаг предлагается предпринять в ответ на ситуацию вокруг Украины. Проект резолюции предлагает "приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости".
Зал заседаний Совета по правам человека ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 06:16
Дипломат предупредил о последствиях исключения России из СПЧ ООН
"Рассматриваемый сегодня проект резолюции по факту не имеет ничего общего с положением в области прав человека. То, что мы видим сегодня – это попытка США сохранить свое доминирующее положение и тотальный контроль, продолжить линию на правозащитный колониализм международных отношений", - сказал Кузьмин на заседании.
Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной ‎Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций ‎или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎
Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.‎ Россия в настоящее время входит в состав 47 стран-постоянных членов СПЧ. Она была избрана ‎после временного перерыва на новый трехлетний срок с начала 2021 года до конца 2023 года.‎
Геннадий Гатилов - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
17 марта, 15:37
ООН и ее учреждения ‎утратили нейтральный статус, заявил Гатилов
 
Санкции в отношении РоссииВ миреООНГенеральная Ассамблея ООНСовет по правам человека ООН (СПЧ ООН)СШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала