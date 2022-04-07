17:49 07.04.2022 (обновлено: 18:04 07.04.2022)
США пытаются сохранить тотальный контроль над ГА ООН, заявил зампостпреда
Зампостпреда Кузьмин: США пытаются сохранить тотальный контроль над Генассамблеей ООН
© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Mary Altaffer
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 7 апр - РИА Новости. Резолюция о приостановке участия России в СПЧ ООН не имеет отношения к правам человека, заявил зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин.
В четверг ГА ООН рассматривает вопрос о приостановке деятельности РФ в СПЧ ООН. Соответствующий проект резолюции подготовил ряд стран, в их числе США, Украина, Латвия. Такой шаг предлагается предпринять в ответ на ситуацию вокруг Украины. Проект резолюции предлагает "приостановить права членства РФ в Совете ООН по правам человека". При этом в тексте сказано, что Генассамблея принимает решение "пересмотреть вопрос в случае необходимости".
"Рассматриваемый сегодня проект резолюции по факту не имеет ничего общего с положением в области прав человека. То, что мы видим сегодня – это попытка США сохранить свое доминирующее положение и тотальный контроль, продолжить линию на правозащитный колониализм международных отношений", - сказал Кузьмин на заседании.
Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за другом сроков полномочий.
Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год, общей протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре. Россия в настоящее время входит в состав 47 стран-постоянных членов СПЧ. Она была избрана после временного перерыва на новый трехлетний срок с начала 2021 года до конца 2023 года.