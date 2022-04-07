https://ria.ru/20220407/oon-1782202462.html

В ООН прокомментировали сообщения об убийстве российских пленных

В ООН прокомментировали сообщения об убийстве российских пленных - РИА Новости, 07.04.2022

В ООН прокомментировали сообщения об убийстве российских пленных

Все сообщения о нарушениях прав человека на Украине должны быть полностью расследованы, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T02:25

2022-04-07T02:25

2022-04-07T04:26

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ООН, 7 апр – РИА Новости. Все сообщения о нарушениях прав человека на Украине должны быть полностью расследованы, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать видео, где запечатлены убитые на Украине российские пленные.Ранее ведущая американская газета New York Times заявила, что может подтвердить подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными. Издание в подробностях пересказало жестокие кадры и предположило, что солдаты попали в засаду 30 марта при отводе сил РФ из окрестностей Киева.Россия ранее обратилась к ООН, ОБСЕ, МККК и властям ФРГ, Турции и Франции с призывом потребовать от Киева обеспечить доступ МККК к пленным РФ, оставляя за собой право инициировать в ближайшее время созыв заседания СБ ООН, если международные гуманитарные организации не примут меры по вопросу военнопленных. В Минобороны РФ заявляли, что к российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей времен Великой Отечественной войны.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/plennye-1782134197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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