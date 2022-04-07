https://ria.ru/20220407/odessa-1782271258.html

Греция попросит НАТО помочь Украине защитить Одессу

Греция попросит НАТО помочь Украине защитить Одессу - РИА Новости, 07.04.2022

Греция попросит НАТО помочь Украине защитить Одессу

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что страна на саммите НАТО будет просить альянс помочь Украине защитить Одессу. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:51

2022-04-07T12:51

2022-04-07T12:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

греция

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АФИНЫ, 7 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что страна на саммите НАТО будет просить альянс помочь Украине защитить Одессу."Я попрошу своих коллег из альянса сделать все, чтобы помочь Украине защитить Одессу", - сказал Дендиас по прибытии на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. На вопрос, каким образом и как коллеги из НАТО могут помочь защитить Одессу, он ответил: "Очень просто: дать Украине соответствующие средства для защиты города. Они просили об этом уже".По словам Дендиаса, он был в Одессе несколько дней назад и говорил с жителями, которые "хотят и могут защитить город, если мы предоставим им соответствующие средства".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220403/vooruzhenie-1781502791.html

https://ria.ru/20220406/ssha-1782034589.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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