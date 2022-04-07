Рейтинг@Mail.ru
Греция попросит НАТО помочь Украине защитить Одессу - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220407/odessa-1782271258.html
Греция попросит НАТО помочь Украине защитить Одессу
Греция попросит НАТО помочь Украине защитить Одессу - РИА Новости, 07.04.2022
Греция попросит НАТО помочь Украине защитить Одессу
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что страна на саммите НАТО будет просить альянс помочь Украине защитить Одессу. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:51
2022-04-07T12:51
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
греция
мид греции‎
никос дендиас
украина
вооруженные силы украины
одесса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781434688_0:0:2987:1681_1920x0_80_0_0_365bfd5e0b766d35c98f95df0fcb821d.jpg
АФИНЫ, 7 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что страна на саммите НАТО будет просить альянс помочь Украине защитить Одессу."Я попрошу своих коллег из альянса сделать все, чтобы помочь Украине защитить Одессу", - сказал Дендиас по прибытии на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. На вопрос, каким образом и как коллеги из НАТО могут помочь защитить Одессу, он ответил: "Очень просто: дать Украине соответствующие средства для защиты города. Они просили об этом уже".По словам Дендиаса, он был в Одессе несколько дней назад и говорил с жителями, которые "хотят и могут защитить город, если мы предоставим им соответствующие средства".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220403/vooruzhenie-1781502791.html
https://ria.ru/20220406/ssha-1782034589.html
греция
украина
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781434688_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d8250d69b4399d2bb93fd54260f8a86f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, греция, мид греции‎, никос дендиас, украина, вооруженные силы украины, одесса, нато, ситуация в днр и лнр
12:51 07.04.2022
 
Греция попросит НАТО помочь Украине защитить Одессу

Глава МИД Греции Дендиас попросит НАТО помочь Украине защитить Одессу

© REUTERS / Nacho DoceУкраинский военнослужащий возле укреплений в Одессе, Украина
Украинский военнослужащий возле укреплений в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© REUTERS / Nacho Doce
Украинский военнослужащий возле укреплений в Одессе, Украина
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 7 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что страна на саммите НАТО будет просить альянс помочь Украине защитить Одессу.
"Я попрошу своих коллег из альянса сделать все, чтобы помочь Украине защитить Одессу", - сказал Дендиас по прибытии на встречу министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. На вопрос, каким образом и как коллеги из НАТО могут помочь защитить Одессу, он ответил: "Очень просто: дать Украине соответствующие средства для защиты города. Они просили об этом уже".
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 02:55
Британия направит вооружение Украине для защиты Одессы, сообщило СМИ
По словам Дендиаса, он был в Одессе несколько дней назад и говорил с жителями, которые "хотят и могут защитить город, если мы предоставим им соответствующие средства".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 11:24
Псаки объяснила, почему НАТО не будет вмешиваться в спецоперацию на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГрецияМИД Греции‎Никос ДендиасУкраинаВооруженные силы УкраиныОдессаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала