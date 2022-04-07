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СК завел новые дела из-за обстрелов Донбасса

СК завел новые дела из-за обстрелов Донбасса - РИА Новости, 07.04.2022

СК завел новые дела из-за обстрелов Донбасса

Следственный комитет России возбудил новые дела из-за обстрелов Донбасса, при которых 6 мирных жителей погибли, 43 ранены, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T11:12

2022-04-07T11:12

2022-04-07T11:12

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил новые дела из-за обстрелов Донбасса, при которых 6 мирных жителей погибли, 43 ранены, сообщается в Telegram-канале СК РФ."По новым возникшим фактам возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления... "жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ", - говорится в сообщении.По данным следствия, в ДНР с 5 по 6 апреля военнослужащие Украины и других воинских формирований произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы из тяжелых видов вооружения инфраструктуру в Донецке, Ясиноватой и Мариуполе, а также населенных пунктах Александровка, Яковлевка, Саханка, Калиновка, Владимировка. Кроме того, в ЛНР обстрелам подверглись города Первомайск, Кировск, Ирмино, а также населенные пункты Калиново, Донецкий."В результате 6 мирных граждан погибли, 43 человека, в том числе трое несовершеннолетних, получили ранения. При этом два человека получили ранения в ходе эвакуации в результате обстрелов города Рубежное Луганской народной республики", - добавили в СК РФ.Обстрелами также повреждено 54 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе здание завода "Центрокуз", газовая труба и многие другие объекты. Подчеркивается, что подобные действия украинских силовиков являются военными преступлениями, и причастные к ним будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

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луганская народная республика

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донецкая народная республика

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Ольга Маркова

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