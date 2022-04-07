https://ria.ru/20220407/obstrel-1782403271.html

Минобороны сообщило об обстреле боевиками машин с людьми под Харьковом

Минобороны сообщило об обстреле боевиками машин с людьми под Харьковом - РИА Новости, 07.04.2022

Минобороны сообщило об обстреле боевиками машин с людьми под Харьковом

Боевики обстреляли на блокпостах в Харьковской области на Украине автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в Россию, есть... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T21:38

2022-04-07T21:38

2022-04-07T21:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

харьковская область

россия

киев

вооруженные силы украины

украина

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Боевики обстреляли на блокпостах в Харьковской области на Украине автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в Россию, есть раненые, заявил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Харьковской области на блокпостах, расположенных на выездах из населенных пунктов Дергачи и Слатино, боевики одного из националистических батальонов обстреляли легковые автомобили с мирными гражданами, которые самостоятельно пытались выехать в направлении Российской Федерации. Есть раненые", - сказал Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ДНР украинские войска выбиты из Волновахи, стратегически важного райцентра к югу от Донецка; идут бои за Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, согласно заявлению российского Минобороны от 25 марта, взято под контроль 93% территории бывшей Луганской области. Под властью Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также ряд других населенных пунктов этой агломерации.

https://ria.ru/20220407/neonatsisty-1782402879.html

харьковская область

россия

киев

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, россия, киев, вооруженные силы украины, украина, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)