https://ria.ru/20220407/obstrel-1782269923.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 07.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую

Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, в том числе снарядами 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:48

2022-04-07T12:48

2022-04-07T12:48

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

куйбышевский район

авдеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут обстреляли Донецк, Горловку и Ясиноватую, в том числе снарядами 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12:00 (совпадает с мск) - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов из 122 миллиметра; 12:00 - населенный пункт Шумы – населенный пункт Горловка (пос. Комарова): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 12:10 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено два снаряда из 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

куйбышевский район

авдеевка

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк (днр)

горловка

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, куйбышевский район, авдеевка, ясиноватая, донецкая народная республика, донецк (днр), горловка