https://ria.ru/20220407/obrazovanie-1782364722.html

Санкции влияют на систему высшего образования в России, заявил Фальков

Санкции влияют на систему высшего образования в России, заявил Фальков - РИА Новости, 07.04.2022

Санкции влияют на систему высшего образования в России, заявил Фальков

Введение санкций влияет на систему высшего образования РФ, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T17:53

2022-04-07T17:53

2022-04-07T18:01

общество

россия

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

навигатор абитуриента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763104690_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_e1ee5ad68ca40d28f8aa1a7ecce141cf.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Введение санкций влияет на систему высшего образования РФ, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков."Безусловно, та ситуация (введение санкций - ред.), которая складывается с беспрецедентным давлением она влияет на систему высшего образования. Во-первых, высшее образование и университет неразрывного связаны с наукой. Вы видите, какие недружественные шаги предпринимают наши коллеги, в том числе в сфере науки. Никто этого не ожидал, поскольку наука вне политики, и сами коллеги очень часто об этом говорят. Сейчас мы видим другую модель поведения", - сказал Фальков, отвечая на вопросы журналистов.По его словам, в любом случае часть глобального мира и 2/3 поддерживает российскую науку, либо относятся нейтрально. Взаимодействие с коллегами из разных стран продолжается."Если где-то из недружественных стран отказались сотрудничать, пройдет время, и ситуация изменится", - сказал Фальков.

https://ria.ru/20220407/obrazovanie-1782335194.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента