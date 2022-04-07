https://ria.ru/20220407/obrazovanie-1782364722.html
Санкции влияют на систему высшего образования в России, заявил Фальков
Санкции влияют на систему высшего образования в России, заявил Фальков - РИА Новости, 07.04.2022
Санкции влияют на систему высшего образования в России, заявил Фальков
Введение санкций влияет на систему высшего образования РФ, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:53
2022-04-07T17:53
2022-04-07T18:01
общество
россия
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Введение санкций влияет на систему высшего образования РФ, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков."Безусловно, та ситуация (введение санкций - ред.), которая складывается с беспрецедентным давлением она влияет на систему высшего образования. Во-первых, высшее образование и университет неразрывного связаны с наукой. Вы видите, какие недружественные шаги предпринимают наши коллеги, в том числе в сфере науки. Никто этого не ожидал, поскольку наука вне политики, и сами коллеги очень часто об этом говорят. Сейчас мы видим другую модель поведения", - сказал Фальков, отвечая на вопросы журналистов.По его словам, в любом случае часть глобального мира и 2/3 поддерживает российскую науку, либо относятся нейтрально. Взаимодействие с коллегами из разных стран продолжается."Если где-то из недружественных стран отказались сотрудничать, пройдет время, и ситуация изменится", - сказал Фальков.
https://ria.ru/20220407/obrazovanie-1782335194.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
17:53 07.04.2022 (обновлено: 18:01 07.04.2022)
Санкции влияют на систему высшего образования в России, заявил Фальков
Глава Минобрнауки Фальков: санкции влияют на систему высшего образования в России
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Введение санкций влияет на систему высшего образования РФ, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
"Безусловно, та ситуация (введение санкций - ред.), которая складывается с беспрецедентным давлением она влияет на систему высшего образования. Во-первых, высшее образование и университет неразрывного связаны с наукой. Вы видите, какие недружественные шаги предпринимают наши коллеги, в том числе в сфере науки. Никто этого не ожидал, поскольку наука вне политики, и сами коллеги очень часто об этом говорят. Сейчас мы видим другую модель поведения", - сказал Фальков, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, в любом случае часть глобального мира и 2/3 поддерживает российскую науку, либо относятся нейтрально. Взаимодействие с коллегами из разных стран продолжается.
"Если где-то из недружественных стран отказались сотрудничать, пройдет время, и ситуация изменится", - сказал Фальков.