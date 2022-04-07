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Страны G7 введут дополнительные санкции против оборонного сектора России - РИА Новости, 07.04.2022
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Страны G7 введут дополнительные санкции против оборонного сектора России
Страны G7 введут дополнительные санкции против оборонного сектора России - РИА Новости, 07.04.2022
Страны G7 введут дополнительные санкции против оборонного сектора России
Страны "Большой семерки" намерены ввести дополнительные санкции против российского оборонного сектора из-за ситуации на Украине, следует из совместного... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T17:43
2022-04-07T17:43
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экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Страны "Большой семерки" намерены ввести дополнительные санкции против российского оборонного сектора из-за ситуации на Украине, следует из совместного заявления лидеров G7."Мы введем дополнительные санкции против оборонного сектора России, чтобы подрывать боевые возможности российских вооруженных сил", - говорится в заявлении.Согласно заявлению, страны "семерки" продолжат предоставлять скоординированную политическую, финансовую и материальную помощь Украине.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, экономика, украина
17:43 07.04.2022
 
Страны G7 введут дополнительные санкции против оборонного сектора России

Страны G7 введут дополнительные санкции против российского оборонного сектора

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкБТР во время генеральной репетиции парада
БТР во время генеральной репетиции парада - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
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БТР во время генеральной репетиции парада. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Страны "Большой семерки" намерены ввести дополнительные санкции против российского оборонного сектора из-за ситуации на Украине, следует из совместного заявления лидеров G7.
"Мы введем дополнительные санкции против оборонного сектора России, чтобы подрывать боевые возможности российских вооруженных сил", - говорится в заявлении.
Согласно заявлению, страны "семерки" продолжат предоставлять скоординированную политическую, финансовую и материальную помощь Украине.
Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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