https://ria.ru/20220407/neft-1782216706.html

Нефть дорожает на перспективах сокращения предложения

Нефть дорожает на перспективах сокращения предложения - РИА Новости, 07.04.2022

Нефть дорожает на перспективах сокращения предложения

Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 1% на опасениях сокращения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T09:12

2022-04-07T09:12

2022-04-07T09:12

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

сша

мэа

международное энергетическое агентство

anz

brent

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 1% на опасениях сокращения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.30 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,37%, до 102,45 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,14%, до 97,41 доллара.В четверг утром инвесторы оценивают предупреждение Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что мировой рынок нефти может недополучить 3 миллиона баррелей в день в результате значительного сокращения экспорта российской нефти. Усугубляет опасения то, что это заявление было сделано после сообщения о планах США и стран МЭА выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов."Ограничения на экспорт российской нефти, похоже, ужесточаются", - отметили газете Wall Street Journal аналитики ANZ."Вероятность того, что иранская нефть поможет восполнить дефицит, также снижается", - добавляют в ANZ.

https://ria.ru/20220407/pedestal-1782199481.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, сша, мэа, международное энергетическое агентство, anz, brent