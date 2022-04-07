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Нефть дорожает на перспективах сокращения предложения - РИА Новости, 07.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220407/neft-1782216706.html
Нефть дорожает на перспективах сокращения предложения
Нефть дорожает на перспективах сокращения предложения - РИА Новости, 07.04.2022
Нефть дорожает на перспективах сокращения предложения
Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 1% на опасениях сокращения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T09:12
2022-04-07T09:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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мэа
международное энергетическое агентство
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 1% на опасениях сокращения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 8.30 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,37%, до 102,45 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,14%, до 97,41 доллара.В четверг утром инвесторы оценивают предупреждение Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что мировой рынок нефти может недополучить 3 миллиона баррелей в день в результате значительного сокращения экспорта российской нефти. Усугубляет опасения то, что это заявление было сделано после сообщения о планах США и стран МЭА выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов."Ограничения на экспорт российской нефти, похоже, ужесточаются", - отметили газете Wall Street Journal аналитики ANZ."Вероятность того, что иранская нефть поможет восполнить дефицит, также снижается", - добавляют в ANZ.
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экономика, сша, мэа, международное энергетическое агентство, anz, brent
09:12 07.04.2022
 
Нефть дорожает на перспективах сокращения предложения

Цены на нефть выросли более чем на процент на перспективах сокращения предложения

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти в Татарстане
Добыча нефти в Татарстане - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти в Татарстане. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 1% на опасениях сокращения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,37%, до 102,45 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,14%, до 97,41 доллара.
В четверг утром инвесторы оценивают предупреждение Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что мировой рынок нефти может недополучить 3 миллиона баррелей в день в результате значительного сокращения экспорта российской нефти. Усугубляет опасения то, что это заявление было сделано после сообщения о планах США и стран МЭА выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов.
"Ограничения на экспорт российской нефти, похоже, ужесточаются", - отметили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.
"Вероятность того, что иранская нефть поможет восполнить дефицит, также снижается", - добавляют в ANZ.
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