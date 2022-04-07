06:02 07.04.2022 (обновлено: 06:04 07.04.2022)
Япония поддержит инициативу по новому выпуску нефти из резервов стран МЭА
Япония поддержит инициативу по новому выпуску нефти из стратегических резервов стран МЭА
Нефтяная качалка
ТОКИО, 7 апр – РИА Новости. Правительство Японии намерено содействовать инициативе по новому выпуску запасов нефти из стратегических резервов США и стран Международного энергетического агентства (МЭА), однако детали того, как это будет осуществлено, все еще прорабатываются.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"Правительство Японии считает необходимым активно содействовать в скоординированных международных выпусках запасов нефти. Однако, в настоящее время, власти находятся в стадии проработки деталей", - ответил он на вопрос журналистов, намерен ли Токио присоединиться к высвобождению части запасов нефти из резервов страны.
Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что США вместе с другими странами МЭА планируют выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Как уже заявлял американский президент Джо Байден, на Соединенные Штаты придется 180 миллионов баррелей, выпускаться они будут по 1 миллиону ежедневно с мая по октябрь. Таким образом, остальные страны МЭА обеспечат еще 60 миллионов.
В марте МЭА уже сообщало о своем решении высвободить 61,7 миллиона баррелей нефти, или около 3% от общего экстренного запаса стран организации. Предполагается, что новый объем выпуска пойдет в дополнение к этому уже объявленному объему, его цель - стабилизация рынка нефти и снижение волатильности цен.