Рейтинг@Mail.ru
Япония поддержит инициативу по новому выпуску нефти из резервов стран МЭА - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/neft-1782207662.html
Япония поддержит инициативу по новому выпуску нефти из резервов стран МЭА
Япония поддержит инициативу по новому выпуску нефти из резервов стран МЭА - РИА Новости, 07.04.2022
Япония поддержит инициативу по новому выпуску нефти из резервов стран МЭА
Правительство Японии намерено содействовать инициативе по новому выпуску запасов нефти из стратегических резервов США и стран Международного энергетического... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T06:02
2022-04-07T06:04
япония
сша
мэа
цены на нефть
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365265_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6f12e26b373b675ddf8841f0851cd136.jpg
ТОКИО, 7 апр – РИА Новости. Правительство Японии намерено содействовать инициативе по новому выпуску запасов нефти из стратегических резервов США и стран Международного энергетического агентства (МЭА), однако детали того, как это будет осуществлено, все еще прорабатываются.Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что США вместе с другими странами МЭА планируют выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Как уже заявлял американский президент Джо Байден, на Соединенные Штаты придется 180 миллионов баррелей, выпускаться они будут по 1 миллиону ежедневно с мая по октябрь. Таким образом, остальные страны МЭА обеспечат еще 60 миллионов.В марте МЭА уже сообщало о своем решении высвободить 61,7 миллиона баррелей нефти, или около 3% от общего экстренного запаса стран организации. Предполагается, что новый объем выпуска пойдет в дополнение к этому уже объявленному объему, его цель - стабилизация рынка нефти и снижение волатильности цен.
https://ria.ru/20220406/dokhody-1782196728.html
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365265_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8da0fbf6da39f55cd63885e7995a0036.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, сша, мэа, цены на нефть, в мире
06:02 07.04.2022 (обновлено: 06:04 07.04.2022)
 
Япония поддержит инициативу по новому выпуску нефти из резервов стран МЭА

Япония поддержит инициативу по новому выпуску нефти из стратегических резервов стран МЭА

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка
Читать ria.ru в
ТОКИО, 7 апр – РИА Новости. Правительство Японии намерено содействовать инициативе по новому выпуску запасов нефти из стратегических резервов США и стран Международного энергетического агентства (МЭА), однако детали того, как это будет осуществлено, все еще прорабатываются.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
"Правительство Японии считает необходимым активно содействовать в скоординированных международных выпусках запасов нефти. Однако, в настоящее время, власти находятся в стадии проработки деталей", - ответил он на вопрос журналистов, намерен ли Токио присоединиться к высвобождению части запасов нефти из резервов страны.
Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что США вместе с другими странами МЭА планируют выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Как уже заявлял американский президент Джо Байден, на Соединенные Штаты придется 180 миллионов баррелей, выпускаться они будут по 1 миллиону ежедневно с мая по октябрь. Таким образом, остальные страны МЭА обеспечат еще 60 миллионов.
В марте МЭА уже сообщало о своем решении высвободить 61,7 миллиона баррелей нефти, или около 3% от общего экстренного запаса стран организации. Предполагается, что новый объем выпуска пойдет в дополнение к этому уже объявленному объему, его цель - стабилизация рынка нефти и снижение волатильности цен.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 23:31
США хотят лишить Россию всех доходов от экспорта нефти и газа
 
ЯпонияСШАМЭАЦены на нефтьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала