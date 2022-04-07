https://ria.ru/20220407/neft-1782207662.html

Япония поддержит инициативу по новому выпуску нефти из резервов стран МЭА

Япония поддержит инициативу по новому выпуску нефти из резервов стран МЭА - РИА Новости, 07.04.2022

Япония поддержит инициативу по новому выпуску нефти из резервов стран МЭА

Правительство Японии намерено содействовать инициативе по новому выпуску запасов нефти из стратегических резервов США и стран Международного энергетического... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T06:02

2022-04-07T06:02

2022-04-07T06:04

япония

сша

мэа

цены на нефть

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571365265_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6f12e26b373b675ddf8841f0851cd136.jpg

ТОКИО, 7 апр – РИА Новости. Правительство Японии намерено содействовать инициативе по новому выпуску запасов нефти из стратегических резервов США и стран Международного энергетического агентства (МЭА), однако детали того, как это будет осуществлено, все еще прорабатываются.Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.Ранее в среду агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что США вместе с другими странами МЭА планируют выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов. Как уже заявлял американский президент Джо Байден, на Соединенные Штаты придется 180 миллионов баррелей, выпускаться они будут по 1 миллиону ежедневно с мая по октябрь. Таким образом, остальные страны МЭА обеспечат еще 60 миллионов.В марте МЭА уже сообщало о своем решении высвободить 61,7 миллиона баррелей нефти, или около 3% от общего экстренного запаса стран организации. Предполагается, что новый объем выпуска пойдет в дополнение к этому уже объявленному объему, его цель - стабилизация рынка нефти и снижение волатильности цен.

https://ria.ru/20220406/dokhody-1782196728.html

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

япония, сша, мэа, цены на нефть, в мире