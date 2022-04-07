https://ria.ru/20220407/nato-1782255331.html

В Китае заявили, что НАТО давно должна была уйти в историю

В Китае заявили, что НАТО давно должна была уйти в историю - РИА Новости, 07.04.2022

В Китае заявили, что НАТО давно должна была уйти в историю

НАТО, являясь продуктом холодной войны, давно должна была стать "частью истории", заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:07

2022-04-07T12:07

2022-04-07T12:07

в мире

китай

мид кнр

чжао лицзянь

финляндия

нато

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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. НАТО, являясь продуктом холодной войны, давно должна была стать "частью истории", заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя перспективы дальнейшего расширения НАТО."Я не могу комментировать гипотетическое событие, но позиция Китая по расширению НАТО на восток очень ясная, НАТО - это детище холодной войны, которое уже давно должно было стать частью истории", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о позиции Китая на случай вступления Финляндии в альянс.НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение Финляндии и Швеции к альянсу, и считают, что эти две страны уже на данном этапе являются ценными партнерами для НАТО. Смит также отметила, что и та, и другая страна располагают существенными возможностями в военно-технической сфере.

https://ria.ru/20220320/nato-1779108440.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, мид кнр, чжао лицзянь, финляндия, нато