https://ria.ru/20220407/nato-1782255331.html
В Китае заявили, что НАТО давно должна была уйти в историю
В Китае заявили, что НАТО давно должна была уйти в историю - РИА Новости, 07.04.2022
В Китае заявили, что НАТО давно должна была уйти в историю
НАТО, являясь продуктом холодной войны, давно должна была стать "частью истории", заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:07
2022-04-07T12:07
2022-04-07T12:07
в мире
китай
мид кнр
чжао лицзянь
финляндия
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ПЕКИН, 7 апр – РИА Новости. НАТО, являясь продуктом холодной войны, давно должна была стать "частью истории", заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя перспективы дальнейшего расширения НАТО."Я не могу комментировать гипотетическое событие, но позиция Китая по расширению НАТО на восток очень ясная, НАТО - это детище холодной войны, которое уже давно должно было стать частью истории", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о позиции Китая на случай вступления Финляндии в альянс.НАТО ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение Финляндии и Швеции к альянсу, и считают, что эти две страны уже на данном этапе являются ценными партнерами для НАТО. Смит также отметила, что и та, и другая страна располагают существенными возможностями в военно-технической сфере.
https://ria.ru/20220320/nato-1779108440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, мид кнр, чжао лицзянь, финляндия, нато
В Китае заявили, что НАТО давно должна была уйти в историю
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь: НАТО давно должна была стать частью истории