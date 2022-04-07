https://ria.ru/20220407/nato-1782199598.html
Глава МИД Британии: дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли
Глава МИД Британии: дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли - РИА Новости, 07.04.2022
Глава МИД Британии: дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что "дни Основополагающего акта Россия-НАТО прошли", нужно перестроить международную архитектуру безопасности. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T00:44
2022-04-07T00:44
2022-04-07T08:15
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нато
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ЛОНДОН, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что "дни Основополагающего акта Россия-НАТО прошли", нужно перестроить международную архитектуру безопасности."Мы должны перестроить нашу международную архитектуру безопасности. Мы более не можем работать в рамках устаревших соглашений с Россией, которые она откровенно игнорирует и подрывает. Дни Основополагающего акта Россия-НАТО прошли", - написала Трасс в комментарии, опубликованном в газете Telegraph.Министр также призвала НАТО должна усилить свое присутствие на Востоке, увеличить коллективные расходы и инвестировать в современные возможности, "чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня, будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве".
https://ria.ru/20220407/banki-1782198708.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, нато
00:44 07.04.2022 (обновлено: 08:15 07.04.2022)
Глава МИД Британии: дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли
Глава МИД Британии Трасс заявила, что дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли