https://ria.ru/20220407/nato-1782199598.html

Глава МИД Британии: дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли

Глава МИД Британии: дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли - РИА Новости, 07.04.2022

Глава МИД Британии: дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что "дни Основополагающего акта Россия-НАТО прошли", нужно перестроить международную архитектуру безопасности. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T00:44

2022-04-07T00:44

2022-04-07T08:15

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россия

нато

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ЛОНДОН, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что "дни Основополагающего акта Россия-НАТО прошли", нужно перестроить международную архитектуру безопасности."Мы должны перестроить нашу международную архитектуру безопасности. Мы более не можем работать в рамках устаревших соглашений с Россией, которые она откровенно игнорирует и подрывает. Дни Основополагающего акта Россия-НАТО прошли", - написала Трасс в комментарии, опубликованном в газете Telegraph.Министр также призвала НАТО должна усилить свое присутствие на Востоке, увеличить коллективные расходы и инвестировать в современные возможности, "чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня, будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве".

https://ria.ru/20220407/banki-1782198708.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, нато