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Глава МИД Британии: дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли - РИА Новости, 07.04.2022
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Глава МИД Британии: дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли
Глава МИД Британии: дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли - РИА Новости, 07.04.2022
Глава МИД Британии: дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что "дни Основополагающего акта Россия-НАТО прошли", нужно перестроить международную архитектуру безопасности. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T00:44
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в мире
россия
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ЛОНДОН, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что "дни Основополагающего акта Россия-НАТО прошли", нужно перестроить международную архитектуру безопасности."Мы должны перестроить нашу международную архитектуру безопасности. Мы более не можем работать в рамках устаревших соглашений с Россией, которые она откровенно игнорирует и подрывает. Дни Основополагающего акта Россия-НАТО прошли", - написала Трасс в комментарии, опубликованном в газете Telegraph.Министр также призвала НАТО должна усилить свое присутствие на Востоке, увеличить коллективные расходы и инвестировать в современные возможности, "чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня, будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве".
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в мире, россия, нато
00:44 07.04.2022 (обновлено: 08:15 07.04.2022)
 
Глава МИД Британии: дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли

Глава МИД Британии Трасс заявила, что дни Основополагающего акта Россия — НАТО прошли

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД Великобритании Элизабет Трасс
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс
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ЛОНДОН, 7 апр - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что "дни Основополагающего акта Россия-НАТО прошли", нужно перестроить международную архитектуру безопасности.
"Мы должны перестроить нашу международную архитектуру безопасности. Мы более не можем работать в рамках устаревших соглашений с Россией, которые она откровенно игнорирует и подрывает. Дни Основополагающего акта Россия-НАТО прошли", - написала Трасс в комментарии, опубликованном в газете Telegraph.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
00:18
МИД Британии: страны G7 работают над новыми мерами против российских банков
Министр также призвала НАТО должна усилить свое присутствие на Востоке, увеличить коллективные расходы и инвестировать в современные возможности, "чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня, будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве".
 
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