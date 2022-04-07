https://ria.ru/20220407/nastroy-1782292067.html

"Настрой боевой": солдаты ЛНР рассказали о своих буднях

"Настрой боевой": солдаты ЛНР рассказали о своих буднях - РИА Новости, 07.04.2022

"Настрой боевой": солдаты ЛНР рассказали о своих буднях

Настрой у бойцов Народной милиции ЛНР в прифронтовой зоне боевой, все считают, что Россия и республики победят, хотя и признаются, что опасения за свою жизнь... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:54

2022-04-07T13:54

2022-04-07T16:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

красный луч

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ЛУГАНСК, 7 апр — РИА Новости. Настрой у бойцов Народной милиции ЛНР в прифронтовой зоне боевой, все считают, что Россия и республики победят, хотя и признаются, что опасения за свою жизнь присутствуют.Один из участников военных действий, с которым удалось пообщаться корреспонденту РИА Новости, служит с 2019 года, его позывной — Еврей, родом из Красного Луча (город в ЛНР). Он рассказал, что одна из самых страшных вещей, которые он видел во время боевых действий, это трупы украинских солдат."Они пришли на нашу землю. Сложили бы оружие, ушли — меньше было бы кровопролития здесь, все", — считает боец.Он также добавил, что не понимает, почему жителей Донбасса на Украине считают сепаратистами, или "сепарами"."Это бред какой-то с их стороны. Какие мы "сепары", если мы такие же люди, как они?" — сказал он. Настрой у солдата боевой. На вопрос о том, не страшно ли ему, он ответил: "Дураку только не страшно".У другого бойца — позывной Каспер, он родом из Луганска (ЛНР), состоит в гражданском браке и служит с 2020 года. Приветы передавать не захотел (из соображений безопасности)."Нового тут каждый день. Регулярно выезжаем на позиции — так вот "разноображиваем" свою личную жизнь", — рассказал Каспер. Он добавил, что его специализация — ПТУР (противотанковая управляемая ракета). Самым страшным во время военных действий Каспер назвал артиллерию, поскольку от нее "не знаешь, куда прятаться".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Параллельно бои ведут силы ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

https://ria.ru/20220407/ukraina-1782170534.html

луганская народная республика

украина

красный луч

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Настрой боевой" – солдаты ЛНР из прифронтовой зоны рассказали о своих буднях "Настрой боевой" – солдаты ЛНР из прифронтовой зоны рассказали о своих буднях 2022-04-07T13:54 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, украина, красный луч