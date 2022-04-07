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Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что его облили краской в поезде - РИА Новости, 07.04.2022
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Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что его облили краской в поезде
Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что его облили краской в поезде - РИА Новости, 07.04.2022
Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что его облили краской в поезде
Главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов сообщил, что его облили краской в поезде. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T20:42
2022-04-07T21:09
происшествия
россия
дмитрий муратов
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов сообщил, что его облили краской в поезде."Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", — приводит слова Муратова Telegram-канал "Новая газета. Европа".
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происшествия, россия, дмитрий муратов
20:42 07.04.2022 (обновлено: 21:09 07.04.2022)
 
Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что его облили краской в поезде

Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что его облили масляной краской в поезде

© Фото : @novaya_pishet/TelegramНеизвестный напал на главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова в вагоне поезда
Неизвестный напал на главреда Новой газеты Дмитрия Муратова в вагоне поезда - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© Фото : @novaya_pishet/Telegram
Неизвестный напал на главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова в вагоне поезда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов сообщил, что его облили краской в поезде.
"Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", — приводит слова Муратова Telegram-канал "Новая газета. Европа".
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 14:55
"Новая газета" приостанавливает работу
 
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