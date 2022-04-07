https://ria.ru/20220407/muratov-1782395709.html

Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что его облили краской в поезде

Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что его облили краской в поезде - РИА Новости, 07.04.2022

Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что его облили краской в поезде

Главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов сообщил, что его облили краской в поезде. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T20:42

2022-04-07T20:42

2022-04-07T21:09

происшествия

россия

дмитрий муратов

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов сообщил, что его облили краской в поезде."Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", — приводит слова Муратова Telegram-канал "Новая газета. Европа".

https://ria.ru/20220328/novaya-1780478864.html

россия

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Кирилл Волков

происшествия, россия, дмитрий муратов