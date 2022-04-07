https://ria.ru/20220407/muratov-1782395709.html
Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что его облили краской в поезде
Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что его облили краской в поезде - РИА Новости, 07.04.2022
Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что его облили краской в поезде
Главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов сообщил, что его облили краской в поезде. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T20:42
2022-04-07T20:42
2022-04-07T21:09
происшествия
россия
дмитрий муратов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782398109_0:38:960:578_1920x0_80_0_0_f78f9c7c40845e0df0dfd1bf377dcdc3.jpg
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов сообщил, что его облили краской в поезде."Облили в купе масляной краской с ацетоном. Глаза ужасно жжет. Поезд Москва-Самара. Масляный запах по всему вагону. Отправление задержано уже на 30 минут. Попробую отмыться. Он выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов", — приводит слова Муратова Telegram-канал "Новая газета. Европа".
https://ria.ru/20220328/novaya-1780478864.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782398109_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_b589974b885128c09ebe0c69bb9944a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, дмитрий муратов
20:42 07.04.2022 (обновлено: 21:09 07.04.2022)
Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что его облили краской в поезде
Главред "Новой газеты" Муратов заявил, что его облили масляной краской в поезде