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Мишустин рассказал о планах по импортозамещению узлов и агрегатов МС-21 - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин рассказал о планах по импортозамещению узлов и агрегатов МС-21
Мишустин рассказал о планах по импортозамещению узлов и агрегатов МС-21 - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин рассказал о планах по импортозамещению узлов и агрегатов МС-21
Авиапром РФ в течение 2-3 лет планирует завершить импортозамещение узлов и агрегатов МС-21, на эти цели выделено более 60 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:45
2022-04-07T12:45
экономика
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
мс-21
мс-21-300
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авиапром РФ в течение 2-3 лет планирует завершить импортозамещение узлов и агрегатов МС-21, на эти цели выделено более 60 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Говоря об МС-21, Мишустин сказал: "В течение двух-трех лет авиапром планирует завершить работу по пол­ному импортозамещению узлов и агрегатов этой машины. На такие цели уже было выделено свыше шести­десяти миллиардов рублей".МС-21-300/310 - российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.
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экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, мс-21, мс-21-300
12:45 07.04.2022
 
Мишустин рассказал о планах по импортозамещению узлов и агрегатов МС-21

Мишустин: импортозамещение узлов и агрегатов МС-21 планируется завершить в течение 2-3 лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСреднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авиапром РФ в течение 2-3 лет планирует завершить импортозамещение узлов и агрегатов МС-21, на эти цели выделено более 60 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
Говоря об МС-21, Мишустин сказал: "В течение двух-трех лет авиапром планирует завершить работу по пол­ному импортозамещению узлов и агрегатов этой машины. На такие цели уже было выделено свыше шести­десяти миллиардов рублей".
МС-21-300/310 - российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.
Пассажирский самолет МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:40
Серийное производство самолета МС-21 начнется в 2024 году
 
ЭкономикаМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуМС-21МС-21-300
 
 
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