https://ria.ru/20220407/ms-21-1782268961.html
Мишустин рассказал о планах по импортозамещению узлов и агрегатов МС-21
Мишустин рассказал о планах по импортозамещению узлов и агрегатов МС-21 - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин рассказал о планах по импортозамещению узлов и агрегатов МС-21
Авиапром РФ в течение 2-3 лет планирует завершить импортозамещение узлов и агрегатов МС-21, на эти цели выделено более 60 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:45
2022-04-07T12:45
2022-04-07T12:45
экономика
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
мс-21
мс-21-300
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авиапром РФ в течение 2-3 лет планирует завершить импортозамещение узлов и агрегатов МС-21, на эти цели выделено более 60 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Говоря об МС-21, Мишустин сказал: "В течение двух-трех лет авиапром планирует завершить работу по полному импортозамещению узлов и агрегатов этой машины. На такие цели уже было выделено свыше шестидесяти миллиардов рублей".МС-21-300/310 - российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.
https://ria.ru/20220322/proizvodstvo-1779464993.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, мс-21, мс-21-300
Мишустин рассказал о планах по импортозамещению узлов и агрегатов МС-21
Мишустин: импортозамещение узлов и агрегатов МС-21 планируется завершить в течение 2-3 лет