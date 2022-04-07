https://ria.ru/20220407/ms-21-1782268961.html

Мишустин рассказал о планах по импортозамещению узлов и агрегатов МС-21

Мишустин рассказал о планах по импортозамещению узлов и агрегатов МС-21 - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин рассказал о планах по импортозамещению узлов и агрегатов МС-21

Авиапром РФ в течение 2-3 лет планирует завершить импортозамещение узлов и агрегатов МС-21, на эти цели выделено более 60 миллиардов рублей, заявил... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:45

2022-04-07T12:45

2022-04-07T12:45

экономика

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

мс-21

мс-21-300

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Авиапром РФ в течение 2-3 лет планирует завершить импортозамещение узлов и агрегатов МС-21, на эти цели выделено более 60 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Говоря об МС-21, Мишустин сказал: "В течение двух-трех лет авиапром планирует завершить работу по пол­ному импортозамещению узлов и агрегатов этой машины. На такие цели уже было выделено свыше шести­десяти миллиардов рублей".МС-21-300/310 - российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.

https://ria.ru/20220322/proizvodstvo-1779464993.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, мс-21, мс-21-300