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Парламент Молдавии запретил георгиевскую ленточку и символы V и Z - РИА Новости, 07.04.2022
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Парламент Молдавии запретил георгиевскую ленточку и символы V и Z
Парламент Молдавии запретил георгиевскую ленточку и символы V и Z - РИА Новости, 07.04.2022
Парламент Молдавии запретил георгиевскую ленточку и символы V и Z
Парламент Молдавии запретил ношение георгиевской ленточки и символов V и Z, сообщил журналистам депутат Лилиан Карп. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T20:09
2022-04-07T21:36
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КИШИНЕВ, 7 апр — РИА Новости. Парламент Молдавии запретил ношение георгиевской ленточки и символов V и Z, сообщил журналистам депутат Лилиан Карп.Парламентарий уточнил, что ограничения касаются в том числе георгиевской ленты и символов V и Z.По словам политика, в стране запретят изготовление, продажу, хранение и публичное распространение такой атрибутики. Карп не стал вносить отдельный проект, но добавил поправку к уже существующей инициативе о внесении сразу нескольких изменений в Кодекс о правонарушениях. Таким образом, ее одобрили сразу во втором чтении, она вступит в силу после публикации в официальном вестнике.За нарушение новых норм физическим лицам грозит штраф в размере от 245 до 490 долларов в переводе на национальную валюту или общественные работы. Юридические лица могут оштрафовать на сумму до 980 долларов.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220406/arest-1782181392.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, молдавия, украина, вооруженные силы рф
20:09 07.04.2022 (обновлено: 21:36 07.04.2022)
 
Парламент Молдавии запретил георгиевскую ленточку и символы V и Z

Парламент Молдавии ввел штрафы за ношение георгиевской ленточки и символов V и Z

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНаклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных в Донбассе
Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Наклейка на автомобиле участника автопробега в поддержку российских военных в Донбассе
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КИШИНЕВ, 7 апр — РИА Новости. Парламент Молдавии запретил ношение георгиевской ленточки и символов V и Z, сообщил журналистам депутат Лилиан Карп.

"Я предложил поправку, которая запрещает распространение или пропаганду элементов, связанных с военной агрессией. <…> Речь идет о флагах, лентах, цветных лентах, гербах, графических элементах, буквах или цифрах и их сочетаниях, значках, лозунгах, формах приветствия, а также других знаках и знаках различия участников военных агрессий", — сказал он на брифинге.

Парламентарий уточнил, что ограничения касаются в том числе георгиевской ленты и символов V и Z.
По словам политика, в стране запретят изготовление, продажу, хранение и публичное распространение такой атрибутики. Карп не стал вносить отдельный проект, но добавил поправку к уже существующей инициативе о внесении сразу нескольких изменений в Кодекс о правонарушениях. Таким образом, ее одобрили сразу во втором чтении, она вступит в силу после публикации в официальном вестнике.
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За нарушение новых норм физическим лицам грозит штраф в размере от 245 до 490 долларов в переводе на национальную валюту или общественные работы. Юридические лица могут оштрафовать на сумму до 980 долларов.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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