https://ria.ru/20220407/mishustin-1782299574.html
В правительстве нет слабых, заявил Мишустин
В правительстве нет слабых, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
В правительстве нет слабых, заявил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в кабинете министров нет слабых, это - единая команда. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:24
2022-04-07T14:24
2022-04-07T15:34
политика
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в кабинете министров нет слабых, это - единая команда.Во время отчета о работе кабмина за год спикер Госдумы Вячеслав Володин похвалил вице-премьера Марата Хуснуллина за совместную с законодателями работу. Мишустин добавил еще одного члена команды - министра финансов Антона Силуанова."Вы, конечно, выправили ситуацию. Но договаривались, что вы будете говорить о тех, кто слабый. А мы о тех, кто сильный", - пошутил Володин.На это Мишустин возразил: "Мы -команда, Вячеслав Викторович... в этом смысле в правительстве нет слабых, мы все команда"."Если что, я за ребят отвечаю", - добавил Мишустин."А мы с правительством команда. Время требует консолидации. Нам надо побеждать", - добавил Володин.
https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782289223.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782315824_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e2d4e5e05718dc6e47a36996f3719f2a.jpg
Мишустин: "Мы – команда. В правительстве нет слабых."
МИШУСТИН: В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НЕТ СЛАБЫХ, МЫ - КОМАНДА
2022-04-07T14:24
true
PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
14:24 07.04.2022 (обновлено: 15:34 07.04.2022)
В правительстве нет слабых, заявил Мишустин
Мишустин: в правительстве нет слабых, мы команда
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в кабинете министров нет слабых, это - единая команда.
Во время отчета о работе кабмина за год спикер Госдумы Вячеслав Володин
похвалил вице-премьера Марата Хуснуллина
за совместную с законодателями работу. Мишустин добавил еще одного члена команды - министра финансов Антона Силуанова
.
"Вы, конечно, выправили ситуацию. Но договаривались, что вы будете говорить о тех, кто слабый. А мы о тех, кто сильный", - пошутил Володин.
На это Мишустин возразил: "Мы -команда, Вячеслав Викторович... в этом смысле в правительстве нет слабых, мы все команда".
"Если что, я за ребят отвечаю", - добавил Мишустин.
"А мы с правительством команда. Время требует консолидации. Нам надо побеждать", - добавил Володин.