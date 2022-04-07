https://ria.ru/20220407/mishustin-1782299574.html

В правительстве нет слабых, заявил Мишустин

В правительстве нет слабых, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

В правительстве нет слабых, заявил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в кабинете министров нет слабых, это - единая команда. РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T14:24

2022-04-07T14:24

2022-04-07T15:34

политика

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в кабинете министров нет слабых, это - единая команда.Во время отчета о работе кабмина за год спикер Госдумы Вячеслав Володин похвалил вице-премьера Марата Хуснуллина за совместную с законодателями работу. Мишустин добавил еще одного члена команды - министра финансов Антона Силуанова."Вы, конечно, выправили ситуацию. Но договаривались, что вы будете говорить о тех, кто слабый. А мы о тех, кто сильный", - пошутил Володин.На это Мишустин возразил: "Мы -команда, Вячеслав Викторович... в этом смысле в правительстве нет слабых, мы все команда"."Если что, я за ребят отвечаю", - добавил Мишустин."А мы с правительством команда. Время требует консолидации. Нам надо побеждать", - добавил Володин.

https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782289223.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин: "Мы – команда. В правительстве нет слабых." МИШУСТИН: В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НЕТ СЛАБЫХ, МЫ - КОМАНДА 2022-04-07T14:24 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году