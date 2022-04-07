Рейтинг@Mail.ru
В правительстве нет слабых, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220407/mishustin-1782299574.html
В правительстве нет слабых, заявил Мишустин
В правительстве нет слабых, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
В правительстве нет слабых, заявил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в кабинете министров нет слабых, это - единая команда. РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T14:24
2022-04-07T15:34
политика
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782315824_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2c3b3bd77e8b6d38f7e4b3827f9da41e.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в кабинете министров нет слабых, это - единая команда.Во время отчета о работе кабмина за год спикер Госдумы Вячеслав Володин похвалил вице-премьера Марата Хуснуллина за совместную с законодателями работу. Мишустин добавил еще одного члена команды - министра финансов Антона Силуанова."Вы, конечно, выправили ситуацию. Но договаривались, что вы будете говорить о тех, кто слабый. А мы о тех, кто сильный", - пошутил Володин.На это Мишустин возразил: "Мы -команда, Вячеслав Викторович... в этом смысле в правительстве нет слабых, мы все команда"."Если что, я за ребят отвечаю", - добавил Мишустин."А мы с правительством команда. Время требует консолидации. Нам надо побеждать", - добавил Володин.
https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782289223.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Мишустин: "Мы – команда. В правительстве нет слабых."
МИШУСТИН: В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ НЕТ СЛАБЫХ, МЫ - КОМАНДА
2022-04-07T14:24
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782315824_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_e2d4e5e05718dc6e47a36996f3719f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
14:24 07.04.2022 (обновлено: 15:34 07.04.2022)
 
В правительстве нет слабых, заявил Мишустин

Мишустин: в правительстве нет слабых, мы команда

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в кабинете министров нет слабых, это - единая команда.
Во время отчета о работе кабмина за год спикер Госдумы Вячеслав Володин похвалил вице-премьера Марата Хуснуллина за совместную с законодателями работу. Мишустин добавил еще одного члена команды - министра финансов Антона Силуанова.
"Вы, конечно, выправили ситуацию. Но договаривались, что вы будете говорить о тех, кто слабый. А мы о тех, кто сильный", - пошутил Володин.
На это Мишустин возразил: "Мы -команда, Вячеслав Викторович... в этом смысле в правительстве нет слабых, мы все команда".
"Если что, я за ребят отвечаю", - добавил Мишустин.
"А мы с правительством команда. Время требует консолидации. Нам надо побеждать", - добавил Володин.
Мишустин заявил, что Россию не удастся изолировать и вырвать из мировой экономики - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 13:45
Россию не удастся вырвать из мировой экономики, заявил Мишустин
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала