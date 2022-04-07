https://ria.ru/20220407/mishustin-1782285829.html

Мишустин призвал объединиться вокруг интересов людей

Мишустин призвал объединиться вокруг интересов людей - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин призвал объединиться вокруг интересов людей

Сегодняшние вызовы требуют отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:34

2022-04-07T13:34

2022-04-07T13:36

общество

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сегодняшние вызовы требуют отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Сегодняшние вызовы требуют от нас отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, поставленных нашим президентом. Какие бы ни были дискуссии о развитии страны, различных сфер её жизни, уверен, в вопросах защиты наших граждан и безопасности государства мы едины", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что граждане и бизнес ждут от власти быстрых и выверенных действий в преодолении экономических трудностей."Сейчас нужно использовать все открывающиеся возможности. Западные компании, решившие покинуть российский рынок, на самом деле освобождают ниши для наших предпринимателей. Дают, если хотите, шанс расширить предложение своих продуктов. Ведь, как известно, рынок пустоты не терпит", - добавил премьер.По его словам, импортозамещение во всех отраслях – не просто тренд, а жизненная необходимость."Собственная сильная промышленность, мощная научно-техническая база, высококлассные кадры – ключевые факторы подлинной независимости и настоящего суверенитета", - отметил он.

https://ria.ru/20220407/predprinimateli-1782285567.html

https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782284628.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, экономика