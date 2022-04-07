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Мишустин призвал объединиться вокруг интересов людей - РИА Новости, 07.04.2022
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Мишустин призвал объединиться вокруг интересов людей
Мишустин призвал объединиться вокруг интересов людей - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин призвал объединиться вокруг интересов людей
Сегодняшние вызовы требуют отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:34
2022-04-07T13:36
общество
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сегодняшние вызовы требуют отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Сегодняшние вызовы требуют от нас отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, поставленных нашим президентом. Какие бы ни были дискуссии о развитии страны, различных сфер её жизни, уверен, в вопросах защиты наших граждан и безопасности государства мы едины", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что граждане и бизнес ждут от власти быстрых и выверенных действий в преодолении экономических трудностей."Сейчас нужно использовать все открывающиеся возможности. Западные компании, решившие покинуть российский рынок, на самом деле освобождают ниши для наших предпринимателей. Дают, если хотите, шанс расширить предложение своих продуктов. Ведь, как известно, рынок пустоты не терпит", - добавил премьер.По его словам, импортозамещение во всех отраслях – не просто тренд, а жизненная необходимость."Собственная сильная промышленность, мощная научно-техническая база, высококлассные кадры – ключевые факторы подлинной независимости и настоящего суверенитета", - отметил он.
https://ria.ru/20220407/predprinimateli-1782285567.html
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общество, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, экономика
13:34 07.04.2022 (обновлено: 13:36 07.04.2022)
 
Мишустин призвал объединиться вокруг интересов людей

Премьер Мишустин призвал отложить разногласия объединиться вокруг интересов людей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сегодняшние вызовы требуют отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Сегодняшние вызовы требуют от нас отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, поставленных нашим президентом. Какие бы ни были дискуссии о развитии страны, различных сфер её жизни, уверен, в вопросах защиты наших граждан и безопасности государства мы едины", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 13:33
Мишустин предостерег предпринимателей от попыток нажиться на проблемах
Он подчеркнул, что граждане и бизнес ждут от власти быстрых и выверенных действий в преодолении экономических трудностей.
"Сейчас нужно использовать все открывающиеся возможности. Западные компании, решившие покинуть российский рынок, на самом деле освобождают ниши для наших предпринимателей. Дают, если хотите, шанс расширить предложение своих продуктов. Ведь, как известно, рынок пустоты не терпит", - добавил премьер.
По его словам, импортозамещение во всех отраслях – не просто тренд, а жизненная необходимость.
"Собственная сильная промышленность, мощная научно-техническая база, высококлассные кадры – ключевые факторы подлинной независимости и настоящего суверенитета", - отметил он.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной думе РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
Вчера, 13:30
В экономике возникло уникальное пространство возможностей, заявил Мишустин
 
ОбществоМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2021 годуЭкономика
 
 
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