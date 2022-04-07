https://ria.ru/20220407/mishustin-1782285829.html
Мишустин призвал объединиться вокруг интересов людей
Мишустин призвал объединиться вокруг интересов людей - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин призвал объединиться вокруг интересов людей
Сегодняшние вызовы требуют отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:34
2022-04-07T13:34
2022-04-07T13:36
общество
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
экономика
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сегодняшние вызовы требуют отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Сегодняшние вызовы требуют от нас отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, поставленных нашим президентом. Какие бы ни были дискуссии о развитии страны, различных сфер её жизни, уверен, в вопросах защиты наших граждан и безопасности государства мы едины", - сказал Мишустин.Он подчеркнул, что граждане и бизнес ждут от власти быстрых и выверенных действий в преодолении экономических трудностей."Сейчас нужно использовать все открывающиеся возможности. Западные компании, решившие покинуть российский рынок, на самом деле освобождают ниши для наших предпринимателей. Дают, если хотите, шанс расширить предложение своих продуктов. Ведь, как известно, рынок пустоты не терпит", - добавил премьер.По его словам, импортозамещение во всех отраслях – не просто тренд, а жизненная необходимость."Собственная сильная промышленность, мощная научно-техническая база, высококлассные кадры – ключевые факторы подлинной независимости и настоящего суверенитета", - отметил он.
https://ria.ru/20220407/predprinimateli-1782285567.html
https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782284628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, экономика
13:34 07.04.2022 (обновлено: 13:36 07.04.2022)
Мишустин призвал объединиться вокруг интересов людей
Премьер Мишустин призвал отложить разногласия объединиться вокруг интересов людей
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Сегодняшние вызовы требуют отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Сегодняшние вызовы требуют от нас отложить все политические разногласия и объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, поставленных нашим президентом. Какие бы ни были дискуссии о развитии страны, различных сфер её жизни, уверен, в вопросах защиты наших граждан и безопасности государства мы едины", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что граждане и бизнес ждут от власти быстрых и выверенных действий в преодолении экономических трудностей.
"Сейчас нужно использовать все открывающиеся возможности. Западные компании, решившие покинуть российский рынок, на самом деле освобождают ниши для наших предпринимателей. Дают, если хотите, шанс расширить предложение своих продуктов. Ведь, как известно, рынок пустоты не терпит", - добавил премьер.
По его словам, импортозамещение во всех отраслях – не просто тренд, а жизненная необходимость.
"Собственная сильная промышленность, мощная научно-техническая база, высококлассные кадры – ключевые факторы подлинной независимости и настоящего суверенитета", - отметил он.