https://ria.ru/20220407/mishustin-1782283317.html
Мишустин рассказал о создании "зеленого коридора" для импорта товаров
Мишустин рассказал о создании "зеленого коридора" для импорта товаров - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин рассказал о создании "зеленого коридора" для импорта товаров
Россияне должны сохранить доступ к необходимым им вещам и лекарствам в условиях существующих ограничений, поэтому формирование "зеленого коридора" для импорта... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:25
2022-04-07T13:25
2022-04-07T13:25
экономика
россия
евразийский экономический союз
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россияне должны сохранить доступ к необходимым им вещам и лекарствам в условиях существующих ограничений, поэтому формирование "зеленого коридора" для импорта таких товаров является приоритетом правительства РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме."Еще один приоритет в нынешних условиях – это формирование "зеленого коридора" для импорта. Здесь мы тесно сотрудничаем с коллегами по Евразийскому экономическому союзу. Выстраиваем систему так, чтобы люди по–прежнему имели доступ к тем товарам и лекарствам, которые им необходимы", - сказал премьер.Для этого, по его словам, были ускорены процедуры регистрации российских медицинских изделий в случаях замены иностранных составляющих, обнулены пошлины более чем на 900 товарных линий, повышен максимальный порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в рамках электронной торговли – с 200 евро до 1000 евро.А чтобы ввозить на территорию России необходимые товары без технических преград, власти продлили на год сроки действия 25 тысяч сертификатов и нескольких сотен тысяч деклараций, ввели упрощенный режим декларирования безопасности продукции."Благодаря этому процесс регистрации сократился примерно до 10 минут. Продолжаем точечно снимать барьеры в конкретных отраслях на основе предложений бизнеса", – сказал глава правительства.
https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
Мишустин рассказал о создании "зеленого коридора" для импорта товаров
Мишустин назвал создание "зеленого коридора" для импорта нужных России товаров приоритетом
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россияне должны сохранить доступ к необходимым им вещам и лекарствам в условиях существующих ограничений, поэтому формирование "зеленого коридора" для импорта таких товаров является приоритетом правительства РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
"Еще один приоритет в нынешних условиях – это формирование "зеленого коридора" для импорта. Здесь мы тесно сотрудничаем с коллегами по Евразийскому экономическому союзу
. Выстраиваем систему так, чтобы люди по–прежнему имели доступ к тем товарам и лекарствам, которые им необходимы", - сказал премьер.
Для этого, по его словам, были ускорены процедуры регистрации российских медицинских изделий в случаях замены иностранных составляющих, обнулены пошлины более чем на 900 товарных линий, повышен максимальный порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в рамках электронной торговли – с 200 евро до 1000 евро.
"Правительство получило возможность принимать решения о льготах по импорту технологического оборудования, комплектующих, запчастей, сырья и материалов, которые используются для реализации инвестиционных проектов. Создан правовой режим для параллельного импорта", - напомнил Мишустин. Кроме того, были ускорены процедуры фитосанитарного, ветеринарного и санитарного контроля при ввозе сельскохозяйственных товаров.
А чтобы ввозить на территорию России
необходимые товары без технических преград, власти продлили на год сроки действия 25 тысяч сертификатов и нескольких сотен тысяч деклараций, ввели упрощенный режим декларирования безопасности продукции.
"Благодаря этому процесс регистрации сократился примерно до 10 минут. Продолжаем точечно снимать барьеры в конкретных отраслях на основе предложений бизнеса", – сказал глава правительства.