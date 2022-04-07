https://ria.ru/20220407/mishustin-1782283317.html

Мишустин рассказал о создании "зеленого коридора" для импорта товаров

Мишустин рассказал о создании "зеленого коридора" для импорта товаров - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин рассказал о создании "зеленого коридора" для импорта товаров

Россияне должны сохранить доступ к необходимым им вещам и лекарствам в условиях существующих ограничений, поэтому формирование "зеленого коридора" для импорта... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T13:25

2022-04-07T13:25

2022-04-07T13:25

экономика

россия

евразийский экономический союз

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Россияне должны сохранить доступ к необходимым им вещам и лекарствам в условиях существующих ограничений, поэтому формирование "зеленого коридора" для импорта таких товаров является приоритетом правительства РФ, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме."Еще один приоритет в нынешних условиях – это формирование "зеленого коридора" для импорта. Здесь мы тесно сотрудничаем с коллегами по Евразийскому экономическому союзу. Выстраиваем систему так, чтобы люди по–прежнему имели доступ к тем товарам и лекарствам, которые им необходимы", - сказал премьер.Для этого, по его словам, были ускорены процедуры регистрации российских медицинских изделий в случаях замены иностранных составляющих, обнулены пошлины более чем на 900 товарных линий, повышен максимальный порог беспошлинного ввоза товаров для личного пользования в рамках электронной торговли – с 200 евро до 1000 евро.А чтобы ввозить на территорию России необходимые товары без технических преград, власти продлили на год сроки действия 25 тысяч сертификатов и нескольких сотен тысяч деклараций, ввели упрощенный режим декларирования безопасности продукции."Благодаря этому процесс регистрации сократился примерно до 10 минут. Продолжаем точечно снимать барьеры в конкретных отраслях на основе предложений бизнеса", – сказал глава правительства.

https://ria.ru/20220407/rubl-1782181768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, евразийский экономический союз, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году