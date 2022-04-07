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Мишустин: иностранные партнеры отказались от обязательств по МС-21 и SSJ100 - РИА Новости, 07.04.2022
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https://ria.ru/20220407/mishustin-1782281952.html
Мишустин: иностранные партнеры отказались от обязательств по МС-21 и SSJ100
Мишустин: иностранные партнеры отказались от обязательств по МС-21 и SSJ100 - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин: иностранные партнеры отказались от обязательств по МС-21 и SSJ100
Иностранные партнеры в феврале отказались от выполнения обязательств по российским самолетам МС-21 и SSJ100, убежден, что мы преодолеем этот вызов, заявил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T13:21
2022-04-07T13:32
экономика
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
sukhoi superjet
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Иностранные партнеры в феврале отказались от выполнения обязательств по российским самолетам МС-21 и SSJ100, убежден, что мы преодолеем этот вызов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме."Иностранные партнеры, участвующие в кооперации с нами по созданию самолетов МС–21 и Sukhoi Superjet, в феврале отказались от выполнения всех договорных обязательств. Сделали они это одномоментно и в одно­стороннем порядке", - сказал Мишустин."Убежден, что мы преодолеем и этот вызов. И специалисты, с которыми встречался на авиапредприятиях, уверены в своих силах", - добавил он.МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
https://ria.ru/20220407/ekonomika-1782278907.html
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экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, sukhoi superjet
13:21 07.04.2022 (обновлено: 13:32 07.04.2022)
 
Мишустин: иностранные партнеры отказались от обязательств по МС-21 и SSJ100

Премьер Мишустин: иностранные партнеры отказались от обязательств по МС-21 и SSJ100

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСреднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300
Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Иностранные партнеры в феврале отказались от выполнения обязательств по российским самолетам МС-21 и SSJ100, убежден, что мы преодолеем этот вызов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.
"Иностранные партнеры, участвующие в кооперации с нами по созданию самолетов МС–21 и Sukhoi Superjet, в феврале отказались от выполнения всех договорных обязательств. Сделали они это одномоментно и в одно­стороннем порядке", - сказал Мишустин.
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"Убежден, что мы преодолеем и этот вызов. И специалисты, с которыми встречался на авиапредприятиях, уверены в своих силах", - добавил он.
МС-21-300/310 – российский среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Его ключевой особенностью является крыло из композиционных материалов российского производства. Лайнер совершил первый полет в конце декабря 2021 года.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
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