https://ria.ru/20220407/mishustin-1782272867.html

Обратная связь позволяет дать адекватный ответ на вызовы, заявил Мишустин

Обратная связь позволяет дать адекватный ответ на вызовы, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022

Обратная связь позволяет дать адекватный ответ на вызовы, заявил Мишустин

Адекватный ответ на новые вызовы позволяет дать полная и достоверная обратная связь с людьми, предприятиями и регионами, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:54

2022-04-07T12:54

2022-04-07T13:11

общество

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Адекватный ответ на новые вызовы позволяет дать полная и достоверная обратная связь с людьми, предприятиями и регионами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства."Как видите, немало сделано в прошлом году. В основе этой работы – полная и достоверная обратная связь с людьми, предприятиями и регионами, о важности которой говорил президент. Всё это позволяет дать адекватный ответ на новые вызовы", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782272097.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году