https://ria.ru/20220407/mishustin-1782272867.html
Обратная связь позволяет дать адекватный ответ на вызовы, заявил Мишустин
Обратная связь позволяет дать адекватный ответ на вызовы, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.04.2022
Обратная связь позволяет дать адекватный ответ на вызовы, заявил Мишустин
Адекватный ответ на новые вызовы позволяет дать полная и достоверная обратная связь с людьми, предприятиями и регионами, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:54
2022-04-07T12:54
2022-04-07T13:11
общество
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782269099_0:164:2924:1809_1920x0_80_0_0_be17c3d49d7c934565b0cfd43e38b365.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Адекватный ответ на новые вызовы позволяет дать полная и достоверная обратная связь с людьми, предприятиями и регионами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства."Как видите, немало сделано в прошлом году. В основе этой работы – полная и достоверная обратная связь с людьми, предприятиями и регионами, о важности которой говорил президент. Всё это позволяет дать адекватный ответ на новые вызовы", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220407/sanktsii-1782272097.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782269099_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_a95b3eb978747a89332dd54d37b2af4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
12:54 07.04.2022 (обновлено: 13:11 07.04.2022)
Обратная связь позволяет дать адекватный ответ на вызовы, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что ответ на новые вызовы позволяет дать обратная связь с людьми