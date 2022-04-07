https://ria.ru/20220407/mishustin-1782260635.html
Мишустин назвал повышение качества жизни приоритетом для правительства
Мишустин назвал повышение качества жизни приоритетом для правительства - РИА Новости, 07.04.2022
Мишустин назвал повышение качества жизни приоритетом для правительства
Приоритетом для российского правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия россиян, люди ждут от властей решения конкретных вопросов,... РИА Новости, 07.04.2022
2022-04-07T12:23
2022-04-07T12:23
2022-04-07T13:51
общество
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Приоритетом для российского правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия россиян, люди ждут от властей решения конкретных вопросов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина за год в Госдуме."Безусловным приоритетом Правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия наших граждан. Мы решали задачу так, чтобы в первую очередь помощь получали те, кто в ней больше всего нуждается", - сказал он.Премьер напомнил об индексации пенсий и дополнительных выплатах пенсионерам, адресной поддержке семьям с детьми, помощи в организации детского отдыха с возвратом родителям части средств за путевку в летний лагерь.Программа материнского капитала, по словам премьера, будет продолжена.Мишустин напомнил об изменении порядка оплаты больничных по уходу за ребенком до восьми лет - теперь он составляет 100% от среднего заработка и не зависит от стажа."Люди ждут от нас решения конкретных вопросов, влияющих на качество жизни. Достойная социальная поддержка, современная медицина нужны в любом городе и населенном пункте. Не меньшее значение имеет и возможность дать ребенку хорошее образование", - добавил премьер.
https://ria.ru/20220214/zhizn-1772617188.html
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Мишустин: "Приоритетом Правительства было и остается повышение качества жизни наших граждан"
Приоритетом для российского правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия россиян, люди ждут от властей решения конкретных вопросов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина за год в Госдуме.
2022-04-07T12:23
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин
12:23 07.04.2022 (обновлено: 13:51 07.04.2022)
Мишустин назвал повышение качества жизни приоритетом для правительства
Премьер Мишустин назвал повышение качества жизни россиян приоритетом для правительства
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Приоритетом для российского правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия россиян, люди ждут от властей решения конкретных вопросов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина за год в Госдуме.
"Безусловным приоритетом Правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия наших граждан. Мы решали задачу так, чтобы в первую очередь помощь получали те, кто в ней больше всего нуждается", - сказал он.
Премьер напомнил об индексации пенсий и дополнительных выплатах пенсионерам, адресной поддержке семьям с детьми, помощи в организации детского отдыха с возвратом родителям части средств за путевку в летний лагерь.
"В итоге около 400 тысяч детей интересно и с пользой для здоровья провели свои каникулы. В этом году их будет еще больше. Ведь по поручению президента мы продлили эту программу, и уже сейчас мамы и папы могут купить путевку. А мы им компенсируем половину стоимости", - сказал он.
Программа материнского капитала, по словам премьера, будет продолжена.
Мишустин
напомнил об изменении порядка оплаты больничных по уходу за ребенком до восьми лет - теперь он составляет 100% от среднего заработка и не зависит от стажа.
"Люди ждут от нас решения конкретных вопросов, влияющих на качество жизни. Достойная социальная поддержка, современная медицина нужны в любом городе и населенном пункте. Не меньшее значение имеет и возможность дать ребенку хорошее образование", - добавил премьер.