https://ria.ru/20220407/mishustin-1782260635.html

Мишустин назвал повышение качества жизни приоритетом для правительства

Мишустин назвал повышение качества жизни приоритетом для правительства - РИА Новости, 07.04.2022

Мишустин назвал повышение качества жизни приоритетом для правительства

Приоритетом для российского правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия россиян, люди ждут от властей решения конкретных вопросов,... РИА Новости, 07.04.2022

2022-04-07T12:23

2022-04-07T12:23

2022-04-07T13:51

общество

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Приоритетом для российского правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия россиян, люди ждут от властей решения конкретных вопросов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина за год в Госдуме."Безусловным приоритетом Правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия наших граждан. Мы решали задачу так, чтобы в первую очередь помощь получали те, кто в ней больше всего нуждается", - сказал он.Премьер напомнил об индексации пенсий и дополнительных выплатах пенсионерам, адресной поддержке семьям с детьми, помощи в организации детского отдыха с возвратом родителям части средств за путевку в летний лагерь.Программа материнского капитала, по словам премьера, будет продолжена.Мишустин напомнил об изменении порядка оплаты больничных по уходу за ребенком до восьми лет - теперь он составляет 100% от среднего заработка и не зависит от стажа."Люди ждут от нас решения конкретных вопросов, влияющих на качество жизни. Достойная социальная поддержка, современная медицина нужны в любом городе и населенном пункте. Не меньшее значение имеет и возможность дать ребенку хорошее образование", - добавил премьер.

https://ria.ru/20220214/zhizn-1772617188.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/moskva-1770913764.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мишустин: "Приоритетом Правительства было и остается повышение качества жизни наших граждан" Приоритетом для российского правительства было и остается повышение качества жизни и благополучия россиян, люди ждут от властей решения конкретных вопросов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина за год в Госдуме. 2022-04-07T12:23 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2021 году, михаил мишустин